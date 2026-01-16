20:06  16 января
16 января 2026, 22:55

На Житомирщине автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся

16 января 2026, 22:55
Фото: Нацполиция
Авария произошла 15 января около 7:20 вблизи села Веселовка Ушомирской общины. Правоохранители начали досудебное расследование

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Предварительно, 55-летний водитель автомобиля Volkswagen ехал в направлении города Коростень. Мужчина не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП пострадала 51-летняя женщина, которая была пассажиркой.

"Правоохранители еще раз призывают водителей неукоснительно соблюдать Правил дорожного движения и выбирать безопасную скорость. Учитывайте погодные условия, сильные снегопады, заснеженные и местами нерасчищенные автодороги, а также низкие температуры, которые затрудняют сцепление колес с дорогой", - призывают в полиции.

Напомним, ранее в Черниговской области служебный автомобиль полиции сбил двух пешеходов на регулируемом переходе. Женщина получила травмы, а ребенок погиб.

16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
