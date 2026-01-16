На Житомирщине автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Предварительно, 55-летний водитель автомобиля Volkswagen ехал в направлении города Коростень. Мужчина не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП пострадала 51-летняя женщина, которая была пассажиркой.

"Правоохранители еще раз призывают водителей неукоснительно соблюдать Правил дорожного движения и выбирать безопасную скорость. Учитывайте погодные условия, сильные снегопады, заснеженные и местами нерасчищенные автодороги, а также низкие температуры, которые затрудняют сцепление колес с дорогой", - призывают в полиции.

Напомним, ранее в Черниговской области служебный автомобиль полиции сбил двух пешеходов на регулируемом переходе. Женщина получила травмы, а ребенок погиб.