Нападение с ножом в столичной школе: подростку сообщили о подозрении

Фото: Прокуратура Украины

Правоохранители сообщили о подозрении ученику 9 класса, который в учебном заведении с ножом напал на классную руководительницу и одного из одноклассников

Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews.

Отмечается, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Нападающий задержан в процессуальном порядке, он находится в медицинском учреждении под наблюдением врачей и правоохранителей.

Действия подростка квалифицированы по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – покушение на убийство двух и более человек.

Во время обысков на месте происшествия и по месту жительства подростка изъяты телефон и ноутбук, которые будут тщательно изучать правоохранители.

По предварительным данным, в переписке юноша общался с вероятными представителями вражеских спецслужб по подготовке и совершению преступления.

Напомним, в понедельник, 12 января, в одной из школ Оболонского района Киева ученик 9 класса напал с ножом на учительницу и своего одноклассника. После нападения 14-летний злоумышленник закрылся в туалете и нанес себе ножевые ранения руки и живота.

Ранее сообщалось, что СМИ опубликовали фото предполагаемого нападающего.

Впоследствии полиция обнародовала детали инцидента.

