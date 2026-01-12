В Киеве ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника

Фото: Национальная полиция

Сегодня, 12 января, в 8:45 поступило сообщение на номер 102 об инциденте в школе Киева

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

По предварительной информации, один из учеников пришел в учебное заведение с ножом и напал на учительницу и одноклассника.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Нападавший задержан, полиция работает на месте происшествия.

Напомним, в Одесской области девочка принесла гранату в школу. Во время игры один из школьников случайно выдернул предохранительное кольцо, что привело к взрыву. Мальчик получил незначительные царапины. Полицейские установили, что гранату дал девочке родственник.

