В Тернопольской области нетрезвый мужчина устроил дебош в аптеке

Жителю Хмельницкой области грозит до 5 лет ограничение свободы за хулиганские действия в аптеке Тернопольской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

К сотрудникам Тернопольского районного управления полиции поступило сообщение от работницы аптеки о том, что в помещение заведения зашел неизвестный мужчина, который ведет себя агрессивно и выражается нецензурной лексикой.

Прибывшие на место происшествия правоохранители выяснили, что мужчина разбил стекло в дверях аптеки.

34-летний житель Хмельницкой области был пьян и не смог объяснить мотивы своего поступка.

За совершенное ему грозит штраф или до 5 лет ограничения свободы.

