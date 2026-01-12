14:22  12 января
Топчиновника Николаевщины будут судить за растрату 1,4 млн грн, выделенных на оборону
13:59  12 января
Весь Киев переходит на экстренные отключения света
12:15  12 января
Потерял ориентир: во время спуска с Говерлы заблудился турист из Днепра
12 января 2026, 13:49

В Тернопольской области нетрезвый мужчина устроил дебош в аптеке

12 января 2026, 13:49
иллюстративное фото: из открытых источников
Жителю Хмельницкой области грозит до 5 лет ограничение свободы за хулиганские действия в аптеке Тернопольской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

К сотрудникам Тернопольского районного управления полиции поступило сообщение от работницы аптеки о том, что в помещение заведения зашел неизвестный мужчина, который ведет себя агрессивно и выражается нецензурной лексикой.

Прибывшие на место происшествия правоохранители выяснили, что мужчина разбил стекло в дверях аптеки.

34-летний житель Хмельницкой области был пьян и не смог объяснить мотивы своего поступка.

За совершенное ему грозит штраф или до 5 лет ограничения свободы.

Как сообщалось, в Тернополе мужчина устроил "разборки" в семье, а затем напал на правоохранителей. Хулигану грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

