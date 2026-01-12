Первые кадры из киевской школы, где школьник напал на учительницу и одноклассника

Фото: Национальная полиция

В одной из школ Киева сегодня утром произошло нападение с ножом. Правоохранители квалифицировали действия несовершеннолетнего как покушение на убийство и открыли уголовное производство

передает RegioNews.

По предварительным данным, ученик 9 класса в уборной учебного заведения надел заранее подготовленные маску и каску, после чего забежал в класс и напал с ножом на 39-летнюю руководительницу и 14-летнего одноклассника.

У школьника зафиксированы множественные резаные раны спины и предплечья, у учительницы – колото-резаные раны рук и живота. Оба пострадавших госпитализированы, врачи устанавливают степень тяжести полученных травм.

Как известно, после нападения 14-летний злоумышленник закрылся в туалете и нанес себе ножевые ранения руки и живота. Он находится в медицинском учреждении, где ему оказывают необходимую помощь.

Следователи Оболонского управления полиции приступили к уголовному производству.

В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают мотивы преступления. Также сообщается, что во время осмотра телефона подозреваемого была обнаружена переписка с предположительно враждебными спецслужбами. Следственные действия продолжаются.

