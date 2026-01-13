Напад із ножем у столичній школі: підлітку повідомили про підозру

Фото: Прокуратура України

Правоохоронці повідомили про підозру учню 9 класу, який у навчальному закладі з ножем напав на класну керівницю та одного з однокласників

Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews.

Зазначається, що потерпілі перебувають у важкому стані у реанімації. Нападника затримано у процесуальному порядку, він наразі у медичному закладі під наглядом лікарів та правоохоронців.

Дії підлітка кваліфіковані за ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – замах на вбивство двох та більше осіб.

Під час обшуків на місці події та за місцем проживання підлітка вилучено телефон та ноутбук, які будуть ретельно вивчати правоохоронці.

За попередніми даними, у листуванні юнак спілкувався з ймовірними представниками ворожих спецслужб щодо підготовки та вчинення злочину.

Нагадаємо, у понеділок, 12 січня, в одній зі шкіл Оболонського району Києва учень 9 класу напав із ножем на вчительку та свого однокласника. Після нападу 14-річний зловмисник зачинився у вбиральні та завдав собі ножових поранень руки й живота.

Раніше повідомлялося, що ЗМІ опублікували фото ймовірного нападника.

Згодом поліція оприлюднила деталі інциденту.

Читайте також: Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів