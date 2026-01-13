09:18  13 січня
Напад із ножем у столичній школі: підлітку повідомили про підозру
08:13  13 січня
На понад добу зачинила чотирьох дітей у квартирі: у Тернополі розшукують матір
07:50  13 січня
У Софіївській Борщагівці чоловік побив жінку: поліція проводить перевірку
UA | RU
UA | RU
13 січня 2026, 09:18

Напад із ножем у столичній школі: підлітку повідомили про підозру

13 січня 2026, 09:18
Читайте также на русском языке
Фото: Прокуратура України
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці повідомили про підозру учню 9 класу, який у навчальному закладі з ножем напав на класну керівницю та одного з однокласників

Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews.

Зазначається, що потерпілі перебувають у важкому стані у реанімації. Нападника затримано у процесуальному порядку, він наразі у медичному закладі під наглядом лікарів та правоохоронців.

Дії підлітка кваліфіковані за ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – замах на вбивство двох та більше осіб.

Під час обшуків на місці події та за місцем проживання підлітка вилучено телефон та ноутбук, які будуть ретельно вивчати правоохоронці.

За попередніми даними, у листуванні юнак спілкувався з ймовірними представниками ворожих спецслужб щодо підготовки та вчинення злочину.

Нагадаємо, у понеділок, 12 січня, в одній зі шкіл Оболонського району Києва учень 9 класу напав із ножем на вчительку та свого однокласника. Після нападу 14-річний зловмисник зачинився у вбиральні та завдав собі ножових поранень руки й живота.

Раніше повідомлялося, що ЗМІ опублікували фото ймовірного нападника.

Згодом поліція оприлюднила деталі інциденту.

Читайте також: Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
підозра Київ школа поліція напад підліток ніж вчитель ножове поранення
У Софіївській Борщагівці чоловік побив жінку: поліція проводить перевірку
13 січня 2026, 07:50
На Тернопільщині нетверезий чоловік влаштував дебош в аптеці
12 січня 2026, 13:49
Перші кадри з київської школи, де школяр напав на вчительку та однокласника
12 січня 2026, 11:47
Всі новини »
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Через обстріли без світла залишаються Київ і низка областей – Міненерго
13 січня 2026, 11:11
Парижський саміт "Коаліції охочих": що очікувати Україні від гарантій безпеки
13 січня 2026, 10:56
Понад 5,8 млн грн хабарів: у трьох регіонах викрили канали незаконного виїзду за кордон
13 січня 2026, 10:52
Росіяни суттєво пошкодили два енергооб’єкти ДТЕК в Одесі
13 січня 2026, 10:40
$14 тисяч за втечу з України: на Тернопільщині затримали організатора
13 січня 2026, 10:38
Ворожий дрон "Герань" поцілив по будинку на Чернігівщині: двоє поранених
13 січня 2026, 10:20
З другої спроби: Комітет Ради підтримав звільнення Малюка з посади голови СБУ
13 січня 2026, 10:04
Росіяни атакували Київщину: наслідки є у трьох районах
13 січня 2026, 09:56
Масована атака: ППО знищила 7 російських ракет та 247 безпілотників
13 січня 2026, 09:47
Війська РФ вночі вдарили по критичній інфраструктурі Житомирщини
13 січня 2026, 09:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Сергій Фурса
Віталій Портніков
Всі блоги »