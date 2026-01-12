Нападение с ножом в школе Киева: появились новые подробности и фото подозреваемого

Фото: Прокуратура Украины

Известны новые детали об инциденте в киевской школе, где ученик нанес ранения учительнице и однокласснику

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Отмечается, что после совершенного несовершеннолетний пытался скрыться в помещении школы и нанес себе порезы рук. Его задержали правоохранители на выходе из заведения.

Подростка доставили в больницу "Охматдет", где он находится под контролем. После оказания помощи будет решен вопрос о задержании.

При осмотре его телефона была найдена переписка с предположительно представителями спецслужб РФ.

При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Оболонской окружной прокуратуры г. Киева начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 2 п. 1 ст. 115 УК Украины – покушение на умышленное убийство двух или более человек.

Продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются мотивы и обстоятельства происшествия. Угрозы для других учащихся и работников заведения нет.

РБК-Украина опубликовало эксклюзивное фото имоверного нападающего, устроившего инцидент.

Напомним, в понедельник, 12 января, в одной из школ Оболонского района Киева ученик 9 класса напал с ножом на учительницу и своего одноклассника. Пострадавшие госпитализированы, им оказана медицинская помощь.