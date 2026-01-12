14:22  12 января
Топчиновника Николаевщины будут судить за растрату 1,4 млн грн, выделенных на оборону
13:59  12 января
Весь Киев переходит на экстренные отключения света
12:15  12 января
Потерял ориентир: во время спуска с Говерлы заблудился турист из Днепра
12 января 2026, 11:21

Нападение с ножом в школе Киева: появились новые подробности и фото подозреваемого

12 января 2026, 11:21
Фото: Прокуратура Украины
Известны новые детали об инциденте в киевской школе, где ученик нанес ранения учительнице и однокласснику

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Отмечается, что после совершенного несовершеннолетний пытался скрыться в помещении школы и нанес себе порезы рук. Его задержали правоохранители на выходе из заведения.

Подростка доставили в больницу "Охматдет", где он находится под контролем. После оказания помощи будет решен вопрос о задержании.

При осмотре его телефона была найдена переписка с предположительно представителями спецслужб РФ.

При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Оболонской окружной прокуратуры г. Киева начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 2 п. 1 ст. 115 УК Украины – покушение на умышленное убийство двух или более человек.

Продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются мотивы и обстоятельства происшествия. Угрозы для других учащихся и работников заведения нет.

РБК-Украина опубликовало эксклюзивное фото имоверного нападающего, устроившего инцидент.

Напомним, в понедельник, 12 января, в одной из школ Оболонского района Киева ученик 9 класса напал с ножом на учительницу и своего одноклассника. Пострадавшие госпитализированы, им оказана медицинская помощь.

06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
