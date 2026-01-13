09:18  13 января
Нападение с ножом в столичной школе: подростку сообщили о подозрении
08:13  13 января
Более чем на сутки заперла четырех детей в квартире: в Тернополе разыскивают мать
07:50  13 января
В Софиевской Борщаговке мужчина избил женщину: полиция проводит проверку
13 января 2026, 07:50

В Софиевской Борщаговке мужчина избил женщину: полиция проводит проверку

13 января 2026, 07:50
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Во время мониторинга социальных сетей правоохранители нашли в одном из Telegram-каналов видео, на котором мужчина наносит женщине телесные повреждения

Об этом сообщила полиция Киевской области, передает RegioNews.

Предварительно установлено, что это произошло на одной из улиц села Софиевская Борщаговка Бучанского района. К правоохранителям с заявлением потерпевшая не обращалась.

По указанному факту Бучанское районное управление полиции внесло сведения в Единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях.

Полиция проводит проверку. После установления всех обстоятельств события будет предоставлена правовая квалификация в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, правоохранители Прикарпатья задержали мужчину, который по хулиганским мотивам нанес телесные повреждения прохожему. Злоумышленник без всяких причин толкнул пострадавшего и умышленно нанес ему несколько ударов битой по голове и спине.

06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
