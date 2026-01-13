В Софиевской Борщаговке мужчина избил женщину: полиция проводит проверку

Иллюстративное фото: из открытых источников

Во время мониторинга социальных сетей правоохранители нашли в одном из Telegram-каналов видео, на котором мужчина наносит женщине телесные повреждения

Об этом сообщила полиция Киевской области, передает RegioNews.

Предварительно установлено, что это произошло на одной из улиц села Софиевская Борщаговка Бучанского района. К правоохранителям с заявлением потерпевшая не обращалась.

По указанному факту Бучанское районное управление полиции внесло сведения в Единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях.

Полиция проводит проверку. После установления всех обстоятельств события будет предоставлена правовая квалификация в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, правоохранители Прикарпатья задержали мужчину, который по хулиганским мотивам нанес телесные повреждения прохожему. Злоумышленник без всяких причин толкнул пострадавшего и умышленно нанес ему несколько ударов битой по голове и спине.