Перші кадри з київської школи, де школяр напав на вчительку та однокласника

Фото: Національна поліція

У одній зі шкіл Києва сьогодні вранці стався напад із ножем. Правоохоронці кваліфікували дії неповнолітнього як замах на вбивство та відкрили кримінальне провадження

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

За попередніми даними, учень 9 класу у вбиральні навчального закладу одягнув заздалегідь підготовлені маску та каску, після чого забіг до класу і напав із ножем на 39-річну класну керівницю та 14-річного однокласника.

У школяра зафіксовано множинні різані рани спини та передпліччя, у вчительки – колото-різані рани рук і живота. Обох потерпілих госпіталізували, лікарі встановлюють ступінь тяжкості отриманих травм.

Як відомо, після нападу 14-річний зловмисник зачинився у вбиральні та завдав собі ножових поранень руки й живота. Наразі він перебуває у медичному закладі, де йому надають необхідну допомогу.

Слідчі Оболонського управління поліції розпочали кримінальне провадження.

У межах досудового розслідування правоохоронці встановлюють мотиви злочину. Також повідомляється, що під час огляду телефону підозрюваного було виявлено листування з ймовірно ворожими спецслужбами. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, у понеділок, 12 січня, в одній зі шкіл Оболонського району Києва учень 9 класу напав із ножем на вчительку та свого однокласника. Потерпілих госпіталізовано, їм надано медичну допомогу.

Раніше повідомлялося, що ЗМІ опублікували фото ймовірного нападника.

Читайте також: Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів