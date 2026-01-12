14:22  12 січня
Топчиновника Миколаївщини судитимуть за розтрату 1,4 млн грн, виділених на оборону
13:59  12 січня
Увесь Київ переходить на екстрені відключення світла
12:15  12 січня
Втратив орієнтир: під час спуску з Говерли заблукав турист з Дніпра
UA | RU
UA | RU
12 січня 2026, 11:47

Перші кадри з київської школи, де школяр напав на вчительку та однокласника

12 січня 2026, 11:47
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У одній зі шкіл Києва сьогодні вранці стався напад із ножем. Правоохоронці кваліфікували дії неповнолітнього як замах на вбивство та відкрили кримінальне провадження

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

За попередніми даними, учень 9 класу у вбиральні навчального закладу одягнув заздалегідь підготовлені маску та каску, після чого забіг до класу і напав із ножем на 39-річну класну керівницю та 14-річного однокласника.

У школяра зафіксовано множинні різані рани спини та передпліччя, у вчительки – колото-різані рани рук і живота. Обох потерпілих госпіталізували, лікарі встановлюють ступінь тяжкості отриманих травм.

Як відомо, після нападу 14-річний зловмисник зачинився у вбиральні та завдав собі ножових поранень руки й живота. Наразі він перебуває у медичному закладі, де йому надають необхідну допомогу.

Слідчі Оболонського управління поліції розпочали кримінальне провадження.

У межах досудового розслідування правоохоронці встановлюють мотиви злочину. Також повідомляється, що під час огляду телефону підозрюваного було виявлено листування з ймовірно ворожими спецслужбами. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, у понеділок, 12 січня, в одній зі шкіл Оболонського району Києва учень 9 класу напав із ножем на вчительку та свого однокласника. Потерпілих госпіталізовано, їм надано медичну допомогу.

Раніше повідомлялося, що ЗМІ опублікували фото ймовірного нападника.

Читайте також: Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ школа поліція ученики напад підліток ніж вчитель ножове поранення
На Полтавщині 18-річна дівчина впала з даху пʼятиповерхівки
12 січня 2026, 11:13
У Києві жінка з чужими документами прикидалась адвокатом: "заробила" десятки тисяч
12 січня 2026, 10:55
У Києві внаслідок пожежі в багатоповерхівці загинули дві людини
12 січня 2026, 09:38
Всі новини »
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Російські дрони атакують об'єкти інфраструктури Кривого Рогу
12 січня 2026, 15:24
На Дніпропетровщині дворічна дитина отруїлась водою з колодяззя
12 січня 2026, 15:15
"Мамо, я боюся!": як сім'ї вимушені залишати будинки під обстрілами у Кушугумі
12 січня 2026, 14:59
На Кіровоградщині судитимуть посадовця лісгоспу, який дозволив вирубати 225 дерев у заповіднику
12 січня 2026, 14:58
На Прикарпатті чоловік напав на перехожого з битою
12 січня 2026, 14:43
На Львівщині судитимуть керівника лісництва за незаконну вирубку дерев на 10 млн грн
12 січня 2026, 14:38
Топчиновника Миколаївщини судитимуть за розтрату 1,4 млн грн, виділених на оборону
12 січня 2026, 14:22
Три мікрорайони Миколаєва тимчасово залишилися без води: що відомо
12 січня 2026, 14:13
Увесь Київ переходить на екстрені відключення світла
12 січня 2026, 13:59
На Тернопільщині нетверезий чоловік влаштував дебош в аптеці
12 січня 2026, 13:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
Сергій Фурса
Юрій Касьянов
Віталій Портніков
Всі блоги »