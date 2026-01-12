Фото: полиция

Трагедия произошла 11 января около 22:30 в селе Новооржицкое Лубенского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

С крыши пятиэтажного дома упала 18-летняя девушка. К сожалению, она скончалась до приезда "скорой". Для установления причины ее смерти назначена судмедэкспертиза.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Обстоятельства и причины трагедии выясняет полиция.

Напомним, 10 декабря в Николаеве с девятого этажа многоэтажки на Океановской улице выпала 19-летняя девушка. От полученных травм она скончалась в больнице. Как оказалось, девушку насильно удерживали в квартире.