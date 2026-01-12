В Полтавской области 18-летняя девушка упала с крыши пятиэтажки
Трагедия произошла 11 января около 22:30 в селе Новооржицкое Лубенского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
С крыши пятиэтажного дома упала 18-летняя девушка. К сожалению, она скончалась до приезда "скорой". Для установления причины ее смерти назначена судмедэкспертиза.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Обстоятельства и причины трагедии выясняет полиция.
Напомним, 10 декабря в Николаеве с девятого этажа многоэтажки на Океановской улице выпала 19-летняя девушка. От полученных травм она скончалась в больнице. Как оказалось, девушку насильно удерживали в квартире.
