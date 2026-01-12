08:57  12 января
Сидел на рельсах: в Одесской области поезд насмерть сбил мужчину
08:41  12 января
ДТП в Черкасской области: легковушку разнесло вдребезги, погибла женщина, двое детей травмированы
08:12  12 января
Хотел поздравить друзей – получил дело: иностранец запустил салют в Прикарпатье
UA | RU
UA | RU
12 января 2026, 09:38

В Киеве в результате пожара в многоэтажке погибли два человека

12 января 2026, 09:38
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

Пожар произошел 11 января около 15:10 на улице Шулявской, что в Шевченковском районе столицы

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Возгорание возникло в квартире на четвертом этаже девятиэтажного дома с распространением огня на балконы 5, 6 и 7 этажей.

К сожалению, в сильно загроможденной мусором квартире, где произошел пожар, спасатели обнаружили тела двух человек без признаков жизни.

В ходе тушения огнеборцы вывели на свежий воздух 9 человек из соседних квартир, оказавшихся заблокированными в собственных помещениях из-за сильного задымления. Одного из эвакуированных передали медикам с признаками отравления продуктами горения.

Спасатели потушили пожар. На месте происшествия работали 24 работника ГСЧС, привлекались 6 единиц спецтехники.

Правоохранители устанавливают причину трагического случая.

В Киеве в результате пожара в многоэтажке погибли два человека

Напомним, вечером 7 января в Киеве произошел пожар в 16-этажке. Во время тушения огня спасатели нашли тело 86-летнего владельца квартиры.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев происшествия пожар погибшие спасатели многоэтажка ГСЧС
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
В Киеве прорвало трубы: жители жалуются на отсутствие отопления и света
12 января 2026, 09:58
Россияне снова атаковали критическую инфраструктуру Житомирщины
12 января 2026, 09:55
Столкновение микроавтобуса и грузовика на Львовщине: одна погибшая и пятеро травмированных
12 января 2026, 09:27
В Киеве ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника
12 января 2026, 09:26
ПВО обезвредила 135 из 156 российских дронов: есть попадания на 11 локациях
12 января 2026, 09:12
Сидел на рельсах: в Одесской области поезд насмерть сбил мужчину
12 января 2026, 08:57
Украинский автобус в Финляндии вылетел в кювет – никто не пострадал
12 января 2026, 08:54
В Киеве в результате ночной атаки пострадал Соломенский район
12 января 2026, 08:49
ДТП в Черкасской области: легковушку разнесло вдребезги, погибла женщина, двое детей травмированы
12 января 2026, 08:41
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Сергей Фурса
Юрий Касьянов
Виталий Портников
Все блоги »