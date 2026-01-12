Фото: ГСЧС

Пожар произошел 11 января около 15:10 на улице Шулявской, что в Шевченковском районе столицы

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Возгорание возникло в квартире на четвертом этаже девятиэтажного дома с распространением огня на балконы 5, 6 и 7 этажей.

К сожалению, в сильно загроможденной мусором квартире, где произошел пожар, спасатели обнаружили тела двух человек без признаков жизни.

В ходе тушения огнеборцы вывели на свежий воздух 9 человек из соседних квартир, оказавшихся заблокированными в собственных помещениях из-за сильного задымления. Одного из эвакуированных передали медикам с признаками отравления продуктами горения.

Спасатели потушили пожар. На месте происшествия работали 24 работника ГСЧС, привлекались 6 единиц спецтехники.

Правоохранители устанавливают причину трагического случая.

