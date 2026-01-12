08:57  12 января
Сидел на рельсах: в Одесской области поезд насмерть сбил мужчину
08:41  12 января
ДТП в Черкасской области: легковушку разнесло вдребезги, погибла женщина, двое детей травмированы
08:12  12 января
Хотел поздравить друзей – получил дело: иностранец запустил салют в Прикарпатье
UA | RU
UA | RU
12 января 2026, 08:12

Хотел поздравить друзей – получил дело: иностранец запустил салют в Прикарпатье

12 января 2026, 08:12
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Правоохранители Ивано-Франковской области менее чем через час установили и разыскали мужчину, который осуществил запуск пиротехнического средства

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 10 января вечером во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видеозапуск салюта в селе Поляница. Полученную информацию сразу зарегистрировали, после чего на место происшествия выехали патрульные и следственно-оперативная группа.

Работники Управления патрульной полиции обследовали прилегающую территорию и изъяли ряд доказательств. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность правонарушителя – им оказался иностранец 1984 года рождения.

Во время общения со следователями мужчина объяснил, что запустил салют, чтобы поздравить друзей с женитьбой, поскольку компания вместе приехала на отдых.

По данному факту осуществляется досудебное расследование в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Как известно, в апреле 2023 года Верховная Рада приняла законопроект об усилении контроля над использованием и оборотом пиротехнических изделий в Украине. Он запрещает продажу и передачи фейерверков, салютов и петард. В то же время, запрет не распространяется на использование пиротехники Вооруженными силами Украины, полицией и аварийно-спасательными службами.

Напомним, ранее в Одессе задержаны люди, которые дважды запустили салюты во время воздушной тревоги в городе. Оказалось, они получили предложение за деньги запустить фейерверки в многолюдных местах.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Ивано-Франковская область салют иностранец военное положение запрет полиция
Набросился с кухонным ножом: в Днепре мужчина жестоко расправился с женщиной
10 января 2026, 22:35
На Прикарпатье на дороге нашли тело мужчины: что известно
10 января 2026, 21:55
Отбирали документы и заставляли выполнять приказы: на Днепропетровщине разоблачили банду, которая брала людей в рабство
10 января 2026, 17:35
Все новости »
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
В Киеве прорвало трубы: жители жалуются на отсутствие отопления и света
12 января 2026, 09:58
Россияне снова атаковали критическую инфраструктуру Житомирщины
12 января 2026, 09:55
В Киеве в результате пожара в многоэтажке погибли два человека
12 января 2026, 09:38
Столкновение микроавтобуса и грузовика на Львовщине: одна погибшая и пятеро травмированных
12 января 2026, 09:27
В Киеве ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника
12 января 2026, 09:26
ПВО обезвредила 135 из 156 российских дронов: есть попадания на 11 локациях
12 января 2026, 09:12
Сидел на рельсах: в Одесской области поезд насмерть сбил мужчину
12 января 2026, 08:57
Украинский автобус в Финляндии вылетел в кювет – никто не пострадал
12 января 2026, 08:54
В Киеве в результате ночной атаки пострадал Соломенский район
12 января 2026, 08:49
ДТП в Черкасской области: легковушку разнесло вдребезги, погибла женщина, двое детей травмированы
12 января 2026, 08:41
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Сергей Фурса
Юрий Касьянов
Виталий Портников
Все блоги »