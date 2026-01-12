Хотел поздравить друзей – получил дело: иностранец запустил салют в Прикарпатье

Фото: из открытых источников

Правоохранители Ивано-Франковской области менее чем через час установили и разыскали мужчину, который осуществил запуск пиротехнического средства

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 10 января вечером во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видеозапуск салюта в селе Поляница. Полученную информацию сразу зарегистрировали, после чего на место происшествия выехали патрульные и следственно-оперативная группа.

Работники Управления патрульной полиции обследовали прилегающую территорию и изъяли ряд доказательств. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность правонарушителя – им оказался иностранец 1984 года рождения.

Во время общения со следователями мужчина объяснил, что запустил салют, чтобы поздравить друзей с женитьбой, поскольку компания вместе приехала на отдых.

По данному факту осуществляется досудебное расследование в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Как известно, в апреле 2023 года Верховная Рада приняла законопроект об усилении контроля над использованием и оборотом пиротехнических изделий в Украине. Он запрещает продажу и передачи фейерверков, салютов и петард. В то же время, запрет не распространяется на использование пиротехники Вооруженными силами Украины, полицией и аварийно-спасательными службами.

Напомним, ранее в Одессе задержаны люди, которые дважды запустили салюты во время воздушной тревоги в городе. Оказалось, они получили предложение за деньги запустить фейерверки в многолюдных местах.