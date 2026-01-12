Напад із ножем у школі Києва: з'явилися нові подробиці та фото підозрюваного

Фото: Прокуратура України

Відомо нові деталі про інцидент у київській школі, де учень завдав поранень вчительці та однокласнику

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Зазначається, що після скоєного неповнолітній намагався сховатися у приміщенні школи та завдав собі порізів рук. Його затримали правоохоронці на виході із закладу.

Підлітка доставили до лікарні "Охматдит" де він перебуває під медичним наглядом. Після надання допомоги буде вирішено питання про затримання.

Під час огляду його телефону знайдено переписку з ймовірно представниками спецслужб РФ.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Оболонської окружної прокуратури м. Києва розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 2 п. 1 ст. 115 КК України – замах на умисне вбивство двох або більше осіб.

Тривають першочергові слідчі дії, встановлюються мотиви та всі обставини події. Загрози для інших учнів і працівників закладу немає.

РБК-Україна опублікувало ексклюзивне фото імовірного нападника, який влаштував інцидент.

Нагадаємо, у понеділок, 12 січня, в одній зі шкіл Оболонського району Києва учень 9 класу напав із ножем на вчительку та свого однокласника. Потерпілих госпіталізовано, їм надано медичну допомогу.