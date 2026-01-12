14:22  12 січня
Топчиновника Миколаївщини судитимуть за розтрату 1,4 млн грн, виділених на оборону
13:59  12 січня
Увесь Київ переходить на екстрені відключення світла
12:15  12 січня
Втратив орієнтир: під час спуску з Говерли заблукав турист з Дніпра
12 січня 2026, 11:21

Напад із ножем у школі Києва: з'явилися нові подробиці та фото підозрюваного

12 січня 2026, 11:21
Фото: Прокуратура України
Відомо нові деталі про інцидент у київській школі, де учень завдав поранень вчительці та однокласнику

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Зазначається, що після скоєного неповнолітній намагався сховатися у приміщенні школи та завдав собі порізів рук. Його затримали правоохоронці на виході із закладу.

Підлітка доставили до лікарні "Охматдит" де він перебуває під медичним наглядом. Після надання допомоги буде вирішено питання про затримання.

Під час огляду його телефону знайдено переписку з ймовірно представниками спецслужб РФ.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Оболонської окружної прокуратури м. Києва розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 2 п. 1 ст. 115 КК України – замах на умисне вбивство двох або більше осіб.

Тривають першочергові слідчі дії, встановлюються мотиви та всі обставини події. Загрози для інших учнів і працівників закладу немає.

РБК-Україна опублікувало ексклюзивне фото імовірного нападника, який влаштував інцидент.

Нагадаємо, у понеділок, 12 січня, в одній зі шкіл Оболонського району Києва учень 9 класу напав із ножем на вчительку та свого однокласника. Потерпілих госпіталізовано, їм надано медичну допомогу.

Київ школа прокуратура поліція ученики напад Оболонський район підліток ніж вчитель ножове поранення
На Полтавщині 18-річна дівчина впала з даху пʼятиповерхівки
12 січня 2026, 11:13
У Києві жінка з чужими документами прикидалась адвокатом: "заробила" десятки тисяч
12 січня 2026, 10:55
Хотів привітати друзів – отримав справу: іноземець запустив салют на Прикарпатті
12 січня 2026, 08:12
Російські дрони атакують об'єкти інфраструктури Кривого Рогу
12 січня 2026, 15:24
На Дніпропетровщині дворічна дитина отруїлась водою з колодяззя
12 січня 2026, 15:15
"Мамо, я боюся!": як сім'ї вимушені залишати будинки під обстрілами у Кушугумі
12 січня 2026, 14:59
На Кіровоградщині судитимуть посадовця лісгоспу, який дозволив вирубати 225 дерев у заповіднику
12 січня 2026, 14:58
На Прикарпатті чоловік напав на перехожого з битою
12 січня 2026, 14:43
На Львівщині судитимуть керівника лісництва за незаконну вирубку дерев на 10 млн грн
12 січня 2026, 14:38
Топчиновника Миколаївщини судитимуть за розтрату 1,4 млн грн, виділених на оборону
12 січня 2026, 14:22
Три мікрорайони Миколаєва тимчасово залишилися без води: що відомо
12 січня 2026, 14:13
Увесь Київ переходить на екстрені відключення світла
12 січня 2026, 13:59
На Тернопільщині нетверезий чоловік влаштував дебош в аптеці
12 січня 2026, 13:49
