15:19  22 декабря
Завтра в Украине ожидается похолодание и снег
14:29  22 декабря
Пограничники фиксируют очереди на границе из-за рождественско-новогодних праздников
13:29  22 декабря
Во временно оккупированном Мариуполе раздалась серия взрывов
22 декабря 2025, 14:38

Дикое животное в квартире: в Киеве на Оболони волк покусал женщину

22 декабря 2025, 14:38
Скриншот с видео
В Киеве на Оболони женщина содержала в квартире настоящего волка, который напал на нее и покусал

Об инциденте сообщили в Wild Animals Rescue Center, передает RegioNews.

По словам волонтеров, владелица держала животное в непригодных для дикого животного условиях, из-за чего у волка усилился стресс и проявилась агрессия.

Соседи вызвали скорую помощь, после чего женщину госпитализировали и оказали медицинскую помощь.

Как отметили в центре, это не первый случай содержания у нее диких животных: семь лет назад у женщины изымали двух волков, которых после лечения отправили жить за границу. В настоящее время волка забрали волонтеры, чтобы обеспечить животному безопасные условия.

Специалисты подчеркивают: содержание диких животных на дому не только опасно для людей, но и жестоко в отношении самих животных. Волонтеры договорились с соседями, что в случае появления новых диких животных они сразу сообщат центр, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций.

Напомним, 15 ноября из реабилитационного центра для диких животных в Хмельницком при неустановленных обстоятельствах сбежали два льва. Оба животных – самки, в возрасте около двух лет. Впоследствии их обнаружили. Животных передали в центр реабилитации диких животных в Киеве . 57-летнему руководителю частного зооуголка объявили подозрение . Мужчину подозревают в жестоком обращении с животными.

19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
