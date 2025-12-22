Дикое животное в квартире: в Киеве на Оболони волк покусал женщину

Скриншот с видео

В Киеве на Оболони женщина содержала в квартире настоящего волка, который напал на нее и покусал

Об инциденте сообщили в Wild Animals Rescue Center, передает RegioNews.

По словам волонтеров, владелица держала животное в непригодных для дикого животного условиях, из-за чего у волка усилился стресс и проявилась агрессия.

Соседи вызвали скорую помощь, после чего женщину госпитализировали и оказали медицинскую помощь.

Как отметили в центре, это не первый случай содержания у нее диких животных: семь лет назад у женщины изымали двух волков, которых после лечения отправили жить за границу. В настоящее время волка забрали волонтеры, чтобы обеспечить животному безопасные условия.

Специалисты подчеркивают: содержание диких животных на дому не только опасно для людей, но и жестоко в отношении самих животных. Волонтеры договорились с соседями, что в случае появления новых диких животных они сразу сообщат центр, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций.

Напомним, 15 ноября из реабилитационного центра для диких животных в Хмельницком при неустановленных обстоятельствах сбежали два льва. Оба животных – самки, в возрасте около двух лет. Впоследствии их обнаружили. Животных передали в центр реабилитации диких животных в Киеве . 57-летнему руководителю частного зооуголка объявили подозрение . Мужчину подозревают в жестоком обращении с животными.