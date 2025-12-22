15:19  22 грудня
Завтра в Україні очікується похолодання і сніг
14:29  22 грудня
Прикордонники фіксують черги на кордоні через різдвяно-новорічні свята
13:29  22 грудня
У тимчасово окупованому Маріуполі пролунала серія вибухів
UA | RU
UA | RU
22 грудня 2025, 14:38

Дика тварина у квартирі: у Києві на Оболоні вовк покусав жінку

22 грудня 2025, 14:38
Читайте также на русском языке
Скриншот із відео
Читайте также
на русском языке

У Києві на Оболоні жінка утримувала в квартирі справжнього вовка, який напав на неї та покусав

Про інцидент повідомили у Wild Animals Rescue Center, передає RegioNews.

За словами волонтерів, власниця тримала тварину у непридатних для дикої тварини умовах, через що у вовка посилився стрес і проявилась агресія.

Сусіди викликали швидку допомогу, після чого жінку госпіталізували та надали медичну допомогу.

Як зазначили у центрі, це не перший випадок утримання у неї диких тварин: сім років тому у жінки вже вилучали двох вовків, яких після лікування відправили жити за кордон. Нині вовка забрали волонтери, щоб забезпечити тварині безпечні умови.

Фахівці підкреслюють: утримання диких тварин вдома не тільки небезпечне для людей, а й жорстоке щодо самих тварин. Волонтери домовилися із сусідами, що в разі появи нових диких тварин вони одразу повідомлять центр, щоби запобігти повторенню подібних ситуацій.

Нагадаємо, 15 листопада з реабілітаційного центру для диких тварин, що у Хмельницькому, за невстановлених обставин втекли два леви. Обидві тварини – самиці, віком близько двох років. Згодом їх знайшли. Тварин передали до центру реабілітації диких тварин у Києві. 57-річному керівнику приватного зоокуточка оголосили підозру. Чоловіка підозрюють у жорстокому поводженні з тваринами.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ волонтери укуси квартира Оболонський район вовк
У Києві в школі стався вибух: підліток кинув гранату заради відео
18 грудня 2025, 20:55
У Києві чоловік посеред вулиці пограбував пенсіонерку
18 грудня 2025, 20:15
У Києві кур'єр Glovo вдарив кастетом батька відомого блогера
18 грудня 2025, 13:28
Всі новини »
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
В "Армія+" з’явились нові функції
22 грудня 2025, 15:35
Завтра в Україні очікується похолодання і сніг
22 грудня 2025, 15:19
У дружини генерала СБУ знайшли російський паспорт і нерухомість на 55 млн грн
22 грудня 2025, 15:05
На Київщині загорівся житловий будинок: знайшли тіло жінки
22 грудня 2025, 14:55
На Дніпропетровщині десантники допомогли музею врятувати хрест, який простояв 90 років
22 грудня 2025, 14:54
Ми воюємо за людей. Тому і маємо думати про людей
22 грудня 2025, 14:45
Прикордонники фіксують черги на кордоні через різдвяно-новорічні свята
22 грудня 2025, 14:29
На Львівщині правоохоронці викрили масштабну схему незаконного обігу контрафактної продукції відомих брендів
22 грудня 2025, 14:14
Через масовані атаки РФ по енергетичній інфраструктурі бюджет України недоотримує значні кошти
22 грудня 2025, 13:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віталій Портніков
Юрій Касьянов
Всі блоги »