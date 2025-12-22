Дика тварина у квартирі: у Києві на Оболоні вовк покусав жінку

Скриншот із відео

У Києві на Оболоні жінка утримувала в квартирі справжнього вовка, який напав на неї та покусав

Про інцидент повідомили у Wild Animals Rescue Center, передає RegioNews.

За словами волонтерів, власниця тримала тварину у непридатних для дикої тварини умовах, через що у вовка посилився стрес і проявилась агресія.

Сусіди викликали швидку допомогу, після чого жінку госпіталізували та надали медичну допомогу.

Як зазначили у центрі, це не перший випадок утримання у неї диких тварин: сім років тому у жінки вже вилучали двох вовків, яких після лікування відправили жити за кордон. Нині вовка забрали волонтери, щоб забезпечити тварині безпечні умови.

Фахівці підкреслюють: утримання диких тварин вдома не тільки небезпечне для людей, а й жорстоке щодо самих тварин. Волонтери домовилися із сусідами, що в разі появи нових диких тварин вони одразу повідомлять центр, щоби запобігти повторенню подібних ситуацій.

Нагадаємо, 15 листопада з реабілітаційного центру для диких тварин, що у Хмельницькому, за невстановлених обставин втекли два леви. Обидві тварини – самиці, віком близько двох років. Згодом їх знайшли. Тварин передали до центру реабілітації диких тварин у Києві. 57-річному керівнику приватного зоокуточка оголосили підозру. Чоловіка підозрюють у жорстокому поводженні з тваринами.