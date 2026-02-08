10:45  08 февраля
Смерть троих детей во Львовской области: правоохранители задержали мать
09:41  08 февраля
Во Львове прозвучала серия взрывов: работала ПВО
14:05  07 февраля
В Харькове работники ТЦК "мобилизовали" мужчину вместе с женой
UA | RU
UA | RU
08 февраля 2026, 09:41

Во Львове прозвучала серия взрывов: работала ПВО

08 февраля 2026, 09:41
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В воскресенье утром 8 февраля во Львове прозвучала серия взрывов

Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый, передает RegioNews.

"Львов. Слышны взрывы", – написал мэр.

По его словам, на территории Львовской общины обезвредили вражеский беспилотник. Целью атаки являлся объект критической инфраструктуры.

Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий уточнил, что взрывы, которые слышали жители Львова в 08.48, а также Ходорова в 08.40, были следствием работы сил противовоздушной обороны.

"Звуки взрывов означают, что наша противовоздушная оборона уничтожила вражеские беспилотники. Благодарю наших воинов! То, что можно будет из соображений безопасности, сообщу впоследствии", – отметил глава ОВА.

Предварительно обошлось без жертв и пострадавших.

Напомним, в ночь на 8 февраля российские войска снова атаковали Одессу ударными беспилотниками. В результате атаки возник пожар на одном из промышленных предприятий города. Обошлось без пострадавших.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львов взрыв БПЛА атака ПВО российская армия
РФ атаковала Одессу БПЛА: вспыхнул пожар на предприятии
08 февраля 2026, 09:27
Россияне существенно повредили объекты ДТЭК
07 февраля 2026, 13:26
Все новости »
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
Краматорск под авиаударом РФ: погибла пенсионерка, еще трое ранены
08 февраля 2026, 12:35
Дедлайн до июня: станет ли мир реальностью или имитацией
08 февраля 2026, 11:54
Укренего: ситуация со светом сложная – ликвидация последствий ударов продолжается
08 февраля 2026, 11:15
Смерть троих детей во Львовской области: правоохранители задержали мать
08 февраля 2026, 10:45
Россияне обстреляли Херсон: ранены 8 женщин, некоторых деблокировали спасатели
08 февраля 2026, 10:21
РФ атаковала Одессу БПЛА: вспыхнул пожар на предприятии
08 февраля 2026, 09:27
В Яготине во время ликвидации последствий обстрела погиб спасатель
08 февраля 2026, 09:05
Полиция Днепропетровщины задержала троих военнослужащих ТЦК, причастных к убийству мужчины
07 февраля 2026, 21:48
В Харькове мужчина ударил ножом двух работников ТЦК
07 февраля 2026, 17:31
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
Все публикации »
Валерий Чалый
Остап Дроздов
Алексей Гончаренко
Все блоги »