Во Львове прозвучала серия взрывов: работала ПВО

Иллюстративное фото: из открытых источников

В воскресенье утром 8 февраля во Львове прозвучала серия взрывов

Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый, передает RegioNews.

"Львов. Слышны взрывы", – написал мэр.

По его словам, на территории Львовской общины обезвредили вражеский беспилотник. Целью атаки являлся объект критической инфраструктуры.

Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий уточнил, что взрывы, которые слышали жители Львова в 08.48, а также Ходорова в 08.40, были следствием работы сил противовоздушной обороны.

"Звуки взрывов означают, что наша противовоздушная оборона уничтожила вражеские беспилотники. Благодарю наших воинов! То, что можно будет из соображений безопасности, сообщу впоследствии", – отметил глава ОВА.

Предварительно обошлось без жертв и пострадавших.

Напомним, в ночь на 8 февраля российские войска снова атаковали Одессу ударными беспилотниками. В результате атаки возник пожар на одном из промышленных предприятий города. Обошлось без пострадавших.