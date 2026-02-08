10:45  08 февраля
Смерть троих детей во Львовской области: правоохранители задержали мать
09:41  08 февраля
Во Львове прозвучала серия взрывов: работала ПВО
14:05  07 февраля
В Харькове работники ТЦК "мобилизовали" мужчину вместе с женой
08 февраля 2026, 11:15

Укренего: ситуация со светом сложная – ликвидация последствий ударов продолжается

08 февраля 2026, 11:15
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Энергетики продолжают ликвидацию последствий двух массированных ракетно-дроновых атак, нанесших серьезные повреждения энергосистеме

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго", передает RegioNews.

"Ситуация в энергосистеме остается сложной. Уровень дефицита мощности и повреждения, причиненные сетям передачи и распределения электроэнергии, пока не позволяют отменить аварийные отключения в большинстве регионов", – говорится в сообщении.

Специалисты делают все возможное, чтобы вернуть в работу поврежденное оборудование. Восстановительные работы продолжаются как на электростанциях, так и высоковольтных подстанциях, обеспечивающих выдачу мощности атомных электростанций. Сейчас атомная генерация все еще частично разгружена.

Из-за вынужденного применения аварийных отключений обнародованные накануне графики почасовых обесточений в большинстве регионов пока не действуют.

Возврат к прогнозируемым графикам состоится сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Всем жителям советуют следить за обновлением на официальных страницах облэнерго в своем регионе.

Напомним, в ночь на 7 февраля Россия выпустила по Украине более 400 дронов и около 40 ракет. Основная цель – энергосеть, генерация и распределительные подстанции. Зафиксированы повреждения в Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской областях.

