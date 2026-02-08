Укренего: ситуация со светом сложная – ликвидация последствий ударов продолжается

Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго", передает RegioNews.

"Ситуация в энергосистеме остается сложной. Уровень дефицита мощности и повреждения, причиненные сетям передачи и распределения электроэнергии, пока не позволяют отменить аварийные отключения в большинстве регионов", – говорится в сообщении.

Специалисты делают все возможное, чтобы вернуть в работу поврежденное оборудование. Восстановительные работы продолжаются как на электростанциях, так и высоковольтных подстанциях, обеспечивающих выдачу мощности атомных электростанций. Сейчас атомная генерация все еще частично разгружена.

Из-за вынужденного применения аварийных отключений обнародованные накануне графики почасовых обесточений в большинстве регионов пока не действуют.

Возврат к прогнозируемым графикам состоится сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Всем жителям советуют следить за обновлением на официальных страницах облэнерго в своем регионе.

Напомним, в ночь на 7 февраля Россия выпустила по Украине более 400 дронов и около 40 ракет. Основная цель – энергосеть, генерация и распределительные подстанции. Зафиксированы повреждения в Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской областях.