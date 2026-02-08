РФ атаковала Одессу БПЛА: вспыхнул пожар на предприятии
В ночь на 8 февраля российские войска снова атаковали Одессу ударными беспилотниками
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Отмечается, что в результате атаки возник пожар на одном из промышленных предприятий города.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Пожар оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС.
На месте происшествия работали 62 спасателя и 15 единиц пожарно-спасательной техники.
Также к ликвидации последствий привлекли силы Коммунального учреждения "Спасительно-водолазная служба" – пятеро работников и две единицы техники.
Напомним, в ночь на 7 февраля Россия выпустила по Украине более 400 дронов и около 40 ракет. Основная цель – энергосеть, генерация и распределительные подстанции. Зафиксированы повреждения в Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской областях.