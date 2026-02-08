РФ атаковала Одессу БПЛА: вспыхнул пожар на предприятии

Фото: ГСЧС Одесщины

В ночь на 8 февраля российские войска снова атаковали Одессу ударными беспилотниками

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате атаки возник пожар на одном из промышленных предприятий города.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Пожар оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС.

На месте происшествия работали 62 спасателя и 15 единиц пожарно-спасательной техники.

Также к ликвидации последствий привлекли силы Коммунального учреждения "Спасительно-водолазная служба" – пятеро работников и две единицы техники.

Напомним, в ночь на 7 февраля Россия выпустила по Украине более 400 дронов и около 40 ракет. Основная цель – энергосеть, генерация и распределительные подстанции. Зафиксированы повреждения в Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской областях.