Россияне обстреляли Херсон: ранены 8 женщин, некоторых деблокировали спасатели

Фото: Херсонская ОВА

В субботу, 7 февраля, в 23:10 российские войска покрыли огнем центральную часть Херсона и Корабельный район города

Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает RegioNews.

В результате многочисленных "прилетов" повреждены жилые дома, магазины и заведения общепита.

По предварительной информации, ранения получили восемь женщин, некоторые из них спасателям пришлось деблокировать из-под завалов.

Пятеро пострадавших получили медицинскую помощь и продолжают лечиться амбулаторно, трое находятся в медицинском учреждении.

Напомним, в ночь на 8 февраля российские войска снова атаковали Одессу ударными беспилотниками. В результате атаки возник пожар на одном из промышленных предприятий города. Обошлось без пострадавших.