Россияне обстреляли Херсон: ранены 8 женщин, некоторых деблокировали спасатели
В субботу, 7 февраля, в 23:10 российские войска покрыли огнем центральную часть Херсона и Корабельный район города
Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает RegioNews.
В результате многочисленных "прилетов" повреждены жилые дома, магазины и заведения общепита.
По предварительной информации, ранения получили восемь женщин, некоторые из них спасателям пришлось деблокировать из-под завалов.
Пятеро пострадавших получили медицинскую помощь и продолжают лечиться амбулаторно, трое находятся в медицинском учреждении.
Напомним, в ночь на 8 февраля российские войска снова атаковали Одессу ударными беспилотниками. В результате атаки возник пожар на одном из промышленных предприятий города. Обошлось без пострадавших.
Во Львове прозвучала серия взрывов: работала ПВОВсе новости »
08 февраля 2026, 09:41В Яготине во время ликвидации последствий обстрела погиб спасатель
08 февраля 2026, 09:05Россияне существенно повредили объекты ДТЭК
07 февраля 2026, 13:26
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
Краматорск под авиаударом РФ: погибла пенсионерка, еще трое ранены
08 февраля 2026, 12:35Дедлайн до июня: станет ли мир реальностью или имитацией
08 февраля 2026, 11:54Укренего: ситуация со светом сложная – ликвидация последствий ударов продолжается
08 февраля 2026, 11:15Смерть троих детей во Львовской области: правоохранители задержали мать
08 февраля 2026, 10:45Во Львове прозвучала серия взрывов: работала ПВО
08 февраля 2026, 09:41РФ атаковала Одессу БПЛА: вспыхнул пожар на предприятии
08 февраля 2026, 09:27В Яготине во время ликвидации последствий обстрела погиб спасатель
08 февраля 2026, 09:05Полиция Днепропетровщины задержала троих военнослужащих ТЦК, причастных к убийству мужчины
07 февраля 2026, 21:48В Харькове мужчина ударил ножом двух работников ТЦК
07 февраля 2026, 17:31
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
Все блоги »