В Яготине во время ликвидации последствий обстрела погиб спасатель

Фото: ГСЧС Киевщины

В городе Яготин Киевской области во время ликвидации последствий очередной вражеской атаки погиб работник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, еще двое пострадали

Об этом сообщил глава ГСЧС Украины Андрей Даник, передает RegioNews.

По его словам, трагедия произошла во время тушения масштабного пожара складских построек, когда произошел внезапный обвал конструкций.

В результате инцидента погиб пожарный-спасатель 22-й государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС в Киевской области, главный мастер-сержант, 30-летний Михаил Проценко. У погибшего остались жена и двое малолетних сыновей.

Также пострадал находящийся под наблюдением медиков командир отделения 22-й ДПРЧ, мастер-сержант 49-летний Сергей Хоботня.

Впоследствии глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник уточнил , что в результате обрушения конструкций один спасатель погиб, еще двое пострадали. Одного из них с травмами госпитализировали в местную больницу, другому оказали помощь на месте – состояние удовлетворительное, в госпитализации он не нуждается.

Напомним, 7 февраля в результате ночной атаки беспилотников в Яготине Бориспольского района Киевской области произошел пожар на территории складского комплекса компании "Рошен".

Как известно, в этот день РФ совершила очередную массированную атаку на объекты инфраструктуры и энергосистемы Украины. Россияне применили ударные дроны и ракеты.