Нічна бійка в центрі Києва: поліція шукає всіх учасників
У Шевченківському районі Києва 20 грудня близько опівночі між двома компаніями виникла суперечка, яка переросла у сутичку на вулиці поблизу Бессарабської площі
Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.
Правоохоронці ідентифікували двох активних учасників конфлікту, з якими наразі проводять роботу слідчі.
Триває встановлення інших осіб, причетних до інциденту, з'ясовуються всі деталі події та перевіряється факт можливого застосування зброї.
Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України щодо хуліганства.
Нагадаємо, правоохоронці Бучанського районного управління поліції Київщини розслідують інцидент із бійкою між підлітками, що стався в Ірпені. За фактом події відкрито кримінальне провадження за ознаками хуліганства.