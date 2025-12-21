08:23  22 грудня
У Франківську після вуличної бійки помер 18-річний хлопець
22 грудня
У Вінниці зіткнулися легковик та вантажівка: троє загиблих
21 грудня
Якою буде погода в перший день тижня: прогноз синоптиків на 22 грудня
21 грудня 2025, 13:38

Нічна бійка в центрі Києва: поліція шукає всіх учасників

21 грудня 2025, 13:38
Ілюстративне фото: Національна поліція
У Шевченківському районі Києва 20 грудня близько опівночі між двома компаніями виникла суперечка, яка переросла у сутичку на вулиці поблизу Бессарабської площі

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Правоохоронці ідентифікували двох активних учасників конфлікту, з якими наразі проводять роботу слідчі.

Триває встановлення інших осіб, причетних до інциденту, з'ясовуються всі деталі події та перевіряється факт можливого застосування зброї.

Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України щодо хуліганства.

Нагадаємо, правоохоронці Бучанського районного управління поліції Київщини розслідують інцидент із бійкою між підлітками, що стався в Ірпені. За фактом події відкрито кримінальне провадження за ознаками хуліганства.

Київ розслідування поліція конфлікт бійка Бессарабська площа
У Москві підірвали авто з російським генералом: що відомо
22 грудня 2025, 09:57
22 грудня 2025, 09:57
У Києві відправили за ґрати чоловіка за пограбування таксиста
22 грудня 2025, 09:52
22 грудня 2025, 09:52
На Одещині чоловік під час сварки поранив знайомого ножем
22 грудня 2025, 09:41
22 грудня 2025, 09:41
ДТП на Черкащині: легковик розбився вщент, є загиблий та постраждалі
22 грудня 2025, 09:33
22 грудня 2025, 09:33
Інцидент у центрі Кракова: п'яний українець протаранив огорожу церкви
22 грудня 2025, 09:26
22 грудня 2025, 09:26
На Вінниччині розслідують обставини смерті 5-місячної дитини
22 грудня 2025, 09:20
22 грудня 2025, 09:20
Аварія вантажного поїзда на Житомирщині могла статися через БПЛА – Укрзалізниця
22 грудня 2025, 09:08
22 грудня 2025, 09:08
Драма вибору нового керівника ОП
22 грудня 2025, 08:54
ППО знешкодила 58 безпілотників, якими росіяни атакували Україну
22 грудня 2025, 08:54
22 грудня 2025, 08:54
Унікальна операція: ГУР знищила ворожі винищувачі Су-30 та Су-27 під Липецьком
22 грудня 2025, 08:45
22 грудня 2025, 08:45
