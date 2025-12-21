У Києві жінка вдарила співмешканця ножем у шию: чоловік у тяжкому стані

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Солом'янському районі Києва поліцейські затримали 35-річну жінку за замах на вбивство співмешканця

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Днями на спецлінію 102 надійшло повідомлення від мешканців багатоповерхівки про крики про допомогу з однієї з квартир. На місце події прибули слідчо-оперативна група та медики.

Потрапивши до квартири, правоохоронці виявили на підлозі у одній з кімнат 49-річного чоловіка з проникаючим ножовим пораненням шиї. Медики госпіталізували постраждалого у тяжкому стані з ушкодженням артерії.

Попередньо встановлено, що між співмешканцями, які разом вживали алкоголь, виникла сварка. У ході конфлікту жінка кухонним ножем вдарила чоловіка в шию. Після поранення потерпілий впав і почав кликати на допомогу, що почули сусіди.

Поліцейські затримали нападницю. Суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Максимальне покарання за інкримінованою статтею – до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Київщині жінка під час сварки напала на співмешканця. Через отримані рани чоловік помер. Жінку затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі.