13:38  21 грудня
Нічна бійка в центрі Києва: поліція шукає всіх учасників
12:54  21 грудня
Пожежа на автосервісі в Рівному: горіли BMW і мотоцикл
10:38  21 грудня
У Києві жінка вдарила співмешканця ножем у шию: чоловік у тяжкому стані
UA | RU
UA | RU
21 грудня 2025, 10:38

У Києві жінка вдарила співмешканця ножем у шию: чоловік у тяжкому стані

21 грудня 2025, 10:38
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Солом'янському районі Києва поліцейські затримали 35-річну жінку за замах на вбивство співмешканця

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Днями на спецлінію 102 надійшло повідомлення від мешканців багатоповерхівки про крики про допомогу з однієї з квартир. На місце події прибули слідчо-оперативна група та медики.

Потрапивши до квартири, правоохоронці виявили на підлозі у одній з кімнат 49-річного чоловіка з проникаючим ножовим пораненням шиї. Медики госпіталізували постраждалого у тяжкому стані з ушкодженням артерії.

Попередньо встановлено, що між співмешканцями, які разом вживали алкоголь, виникла сварка. У ході конфлікту жінка кухонним ножем вдарила чоловіка в шию. Після поранення потерпілий впав і почав кликати на допомогу, що почули сусіди.

Поліцейські затримали нападницю. Суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Максимальне покарання за інкримінованою статтею – до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Київщині жінка під час сварки напала на співмешканця. Через отримані рани чоловік помер. Жінку затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ ніж ножове поранення поліція замах співмешканка чоловік
Бив по голові та всьому тілу: на Львівщині чоловік жорстоко вбив власну матір
19 грудня 2025, 14:45
Побив матір до смерті: на Львівщині чоловіку загрожує до 10 років тюрми
19 грудня 2025, 11:36
У Києві чоловік посеред вулиці пограбував пенсіонерку
18 грудня 2025, 20:15
Всі новини »
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
Омбудсмен Лубінець відреагував на примусову депортацію 50 громадян із Сумщини
21 грудня 2025, 13:51
Нічна бійка в центрі Києва: поліція шукає всіх учасників
21 грудня 2025, 13:38
Пожежа на автосервісі в Рівному: горіли BMW і мотоцикл
21 грудня 2025, 12:54
Росія запустила по Україні понад 90 БпЛА: скільки збила ППО
21 грудня 2025, 12:24
Заяви Путіна на "Прямій лінії": що має значення для України
21 грудня 2025, 11:50
ЗСУ за добу знищили 1130 російських військових – Генштаб
21 грудня 2025, 11:11
ЗСУ підтвердили: російські війська вивезли понад 50 цивільних із Сумщини
21 грудня 2025, 10:15
На Рівненщині зіткнулися вісім авто: є постраждалі
21 грудня 2025, 09:28
Російський авіаудар по Ізюму: з-під завалів дістали тіла двох загиблих
21 грудня 2025, 09:12
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віталій Портніков
Юрій Касьянов
Всі блоги »