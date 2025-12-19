09:58  19 грудня
Смертельна ДТП на Запоріжжі: загинули дві жінки, дитина та чоловік у лікарні
09:26  19 грудня
Фейковий поліцейський із соцмереж: киянина оштрафували на 34 000 грн
08:25  19 грудня
На Львівщині десятикласник приніс до школи пневматичний пістолет
UA | RU
UA | RU
19 грудня 2025, 11:22

Гараж у Києві перетворили на нарколабораторію: вилучено понад 154 кг наркотиків

19 грудня 2025, 11:22
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці викрили двох чоловіків, які, за даними слідства, налагодили масштабний продаж наркотиків по всій Україні

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Слідство встановило, що чоловіки віком 31 та 45 років зберігали, фасували та пакували наркотики у спеціально облаштованому гаражі в Києві.

Збут відбувався через так звані "мастерклади" – заздалегідь підготовлені схованки, де залишали від 5 до 10 пакунків вагою по 1 кг. Координати схованок надалі передавали оптовим збувачам після попередньої оплати.

Наркотики реалізовували через Telegram-канали та шляхом розкладання "закладок" у різних регіонах. Оплата проводилася виключно через криптогаманці для приховання протиправної діяльності.

Під час обшуків у Києві, Черкаській та Одеській областях було вилучено:

  • 154 кг мефедрону;
  • 3,5 кг амфетаміну;
  • електронні ваги та пакувальні матеріали;
  • комп’ютерну техніку та мобільні телефони;
  • гроші в іноземній валюті на суму, еквівалентну понад 3 млн гривень;
  • "чорнові" записи.

За попередніми оцінками, вартість вилучених наркотиків на "чорному" ринку перевищує 95 млн гривень.

Максимальне покарання за скоєне – 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, правоохоронці Тернопільщини продовжують масштабне розслідування у межах спецоперації під умовною назвою "Кратом", розпочатої ще у вересні цього року. 10 грудня було проведено 12 санкціонованих обшуків на території Рівненської та Івано-Франківської областей.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Офіс генпрокурора Київ наркотики Черкаська область Одеська область наркобізнес гараж
На Тернопільщині подружжя торгувало марихуаною
18 грудня 2025, 13:24
У Варшаві заарештували українця з понад 70 кг наркотиків: деталі затримання
18 грудня 2025, 11:29
Всі новини »
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
Трирічного хлопчика, який залишився без батьків у Єгипті, повернули в Україну
19 грудня 2025, 12:36
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
19 грудня 2025, 12:35
Росіяни знову атакували енергосистему: без світла п'ять областей
19 грудня 2025, 12:13
НАБУ прийшло з обшуками до мера Луцька Поліщука
19 грудня 2025, 11:56
На Полтавщині вантажівки влетіли одна в одну
19 грудня 2025, 11:55
Побив матір до смерті: на Львівщині чоловіку загрожує до 10 років тюрми
19 грудня 2025, 11:36
Харківщина під вогнем: одна людина загинула, семеро постраждали
19 грудня 2025, 10:46
Гроші для України в ЄС знайшли, але осад залишився
19 грудня 2025, 10:25
Смертельна ДТП на Запоріжжі: загинули дві жінки, дитина та чоловік у лікарні
19 грудня 2025, 09:58
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Всі публікації »
Сергій Фурса
Марія Берлінська
Юрій Касьянов
Всі блоги »