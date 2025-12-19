Гараж у Києві перетворили на нарколабораторію: вилучено понад 154 кг наркотиків

Фото: з відкритих джерел

Правоохоронці викрили двох чоловіків, які, за даними слідства, налагодили масштабний продаж наркотиків по всій Україні

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Слідство встановило, що чоловіки віком 31 та 45 років зберігали, фасували та пакували наркотики у спеціально облаштованому гаражі в Києві.

Збут відбувався через так звані "мастерклади" – заздалегідь підготовлені схованки, де залишали від 5 до 10 пакунків вагою по 1 кг. Координати схованок надалі передавали оптовим збувачам після попередньої оплати.

Наркотики реалізовували через Telegram-канали та шляхом розкладання "закладок" у різних регіонах. Оплата проводилася виключно через криптогаманці для приховання протиправної діяльності.

Під час обшуків у Києві, Черкаській та Одеській областях було вилучено:

154 кг мефедрону;

3,5 кг амфетаміну;

електронні ваги та пакувальні матеріали;

комп’ютерну техніку та мобільні телефони;

гроші в іноземній валюті на суму, еквівалентну понад 3 млн гривень;

"чорнові" записи.

За попередніми оцінками, вартість вилучених наркотиків на "чорному" ринку перевищує 95 млн гривень.

Максимальне покарання за скоєне – 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, правоохоронці Тернопільщини продовжують масштабне розслідування у межах спецоперації під умовною назвою "Кратом", розпочатої ще у вересні цього року. 10 грудня було проведено 12 санкціонованих обшуків на території Рівненської та Івано-Франківської областей.