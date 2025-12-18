У Києві чоловік посеред вулиці пограбував пенсіонерку
У Києві чоловік пограбував жінку похилого віку. Тепер найближчі роки він проведе за ґратами
Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.
Зазначається, що чоловік раніше був судимий за майнові злочини. У Шевченківському районі Києва він підійшов до 67-річної жінки та зірвав з неї золоту сережку. Відомо, що прикраса коштувала щонайменше 6 тисяч гривень.
Суд визнав його винним. Чоловіка засудили до семи років ув'язнення.
Нагадаємо, раніше про інцидент на Львівщині, де 52-річний чоловік під час спроби втечі від групи військовослужбовців РТЦК вдарив киркою в груди працівника ТЦК, який наздогнав його.
