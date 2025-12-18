13:28  18 грудня
У Києві кур'єр Glovo вдарив кастетом батька відомого блогера
На Тернопільщині подружжя торгувало марихуаною
У Варшаві заарештували українця з понад 70 кг наркотиків: деталі затримання
18 грудня 2025, 12:45

У Києві в школі побили дівчину: поліція проводить перевірку

18 грудня 2025, 12:45
Фото: поліція
Поліція перевіряє факт побиття дівчини в одному з навчальних закладів Солом’янського району столиці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

В четвер, 18 грудня, в місцевих телеграм-каналах з’явилося відео побиття дівчини в коридорі школи. Поліцейські відреагували на публікації.

На місце прибули працівники ювенальної поліції, які спілкуються з адміністрацією школи та учнями. Всі обставини події встановлюються.

Нагадаємо, у Києві чоловік травмував кухонним тесаком свого 10-річного сина, який намагався захистити сестру. Поліцейські затримали чоловіка, йому оголосили підозру.

