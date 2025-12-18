У Києві в школі побили дівчину: поліція проводить перевірку
Поліція перевіряє факт побиття дівчини в одному з навчальних закладів Солом’янського району столиці
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
В четвер, 18 грудня, в місцевих телеграм-каналах з’явилося відео побиття дівчини в коридорі школи. Поліцейські відреагували на публікації.
На місце прибули працівники ювенальної поліції, які спілкуються з адміністрацією школи та учнями. Всі обставини події встановлюються.
Нагадаємо, у Києві чоловік травмував кухонним тесаком свого 10-річного сина, який намагався захистити сестру. Поліцейські затримали чоловіка, йому оголосили підозру.
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
В Одесі троє працівників ТЦК після зауваження побили поліцейського
18 грудня 2025, 14:25Дрони – це зброя майбутнього
18 грудня 2025, 13:49Дрони СБУ вразили на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларів
18 грудня 2025, 13:44У Києві кур'єр Glovo вдарив кастетом батька відомого блогера
18 грудня 2025, 13:28На Тернопільщині подружжя торгувало марихуаною
18 грудня 2025, 13:24В Укренерго розповіли про стан енергосистеми після російських атак
18 грудня 2025, 13:13Суд продовжив арешт підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія
18 грудня 2025, 12:58Мати перестала його годувати: на Вінниччині 10-річний хлопчик з інвалідністю помер від голоду
18 грудня 2025, 12:55Після атак РФ на Одещині без світла залишаються 12 тисяч споживачів
18 грудня 2025, 12:38
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Всі блоги »