В Одесі накрили мережу нелегальних АЗС з фальсифікованим пальним
На Вінниччині у водоймі втопилися двоє рибаків
На Буковині ветерани заявили про можливе шахрайство під час протезування
18 грудня 2025, 12:05

Підтримка медицини сьогодні – врятовані життя завтра: Денис Парамонов про допомогу Центру кардіології

18 грудня 2025, 12:05
Фото: БФ Дениса Парамонова
Благодійний фонд Дениса Парамонова передав до київського Науково-практичного медичного центру кардіології та кардіохірургії дороговартісне обладнання

Про це йдеться на сайті Фонду, передає RegioNews.

Центр кардіології та кардіохірургії, що знаходиться в Києві, відомий на увесь світ своїми практичними підходами до лікування важкохворих пацієнтів, які мають проблеми з серцем. Після прохання керівництва медустанови про допомогу, Благодійний фонд Дениса Парамонова одразу відгукнувся, адже власні потужності Центру не дають змоги придбати дороговартісне обладнання.

Медустанова отримала два шприцевих насоси та шість рентген захисних окулярів, а ще – спеціальні меблі для операційної. Загальна вартість усього обладнання складає 250 тис. грн.

Лікарі подякували за надане обладнання, пояснивши, що шприцеві насоси потрібні для введення інфузій внутрішньовенно пацієнтам на постійній основі, а спеціальні окуляри для захисту від рентгенівського випромінювання захищатимуть очі хірургів та медсестер від рентгену в умовах операційної.

За словами лікарки-кардіологині Центру кардіології та кардіохірургії Анастасії Марушко, апарати, що використовують під час операцій, видають рентгенівське випромінювання, завдяки чому за допомогою введення спеціального контрасту можна бачити те, що відбувається всередині пацієнта: судини та їхню прохідність.

"Життєрятуючі операції дають велике рентген навантаження на хірургів, медсестер, анестезіологів та весь медичний персонал. Найбільше страждають наші гормональні органи, репродуктивна система, щитовидна залоза, головний мозок і страждає зір – він знижується. Для того, щоб вберегти зір аби лікарі могли багато років працювати, необхідні рентген захисні окуляри. Ми дуже вдячні Благодійному фонду Дениса Парамонова за надане обладнання", – зазначила Анастасія Марушко.

В той самий час меценат та засновник однойменного благодійного фонду Денис Парамонов підкреслив, що разом з командою за останні роки вже стали надійним партнером для Центру кардіології та кардіохірургії в Києві.

"Сьогодні ця медична установа рятує життя тисячам пацієнтів. Вважаю за честь долучитися до цього важливого процесу, адже в такі важкі для держави часи кожне життя в Україні є безцінним. До того ж, надане нами обладнання, захищає здоров’я лікарів під час проведення операцій. Ми оперативно реагуємо на прохання керівництва Центру, адже розуміємо свою соціальну значущість перед суспільством. Чим більше новітнього обладнання буде в лікарнях – тим більше пацієнтів повернуться до нормального життя", – резюмував благодійник Денис Парамонов.

Нагадаємо, восени 2024 року Благодійний фонд Дениса Парамонова надав Науково-практичному медичному центру кардіології та кардіохірургії в Києві спеціальну центральну систему моніторингу. Цей дороговартісний пристрій допомагає слідкувати за самопочуттям одразу 16-ти пацієнтів.

