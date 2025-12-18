08:56  18 грудня
18 грудня 2025, 11:24

У Києві чоловік травмував кухонним тесаком свого 10-річного сина, який намагався захистити сестру

18 грудня 2025, 11:24
Фото: поліція
Поліцейські Солом’янського району припинили домашнє насильство в одній із родин, яке під час чергового конфлікту завершилося травмуванням дитини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На спецлінію 102 днями 25-річна киянка повідомила про сімейний конфлікт. Поліцейські встановили, що заявниця проживає разом із 50-річним вітчимом та 10-річним братом в одній квартирі, їх матір померла декілька років тому.

Чоловік, перебуваючи напідпитку, систематично чинив психологічне та фізичне насильство щодо дівчини. Під час чергового конфлікту він застосував до неї фізичну силу, а коли за неї заступився його 10-річний син – чоловік завдав хлопчику удару кухонним тесаком. Дитина отримала ушкодження руки, її доставили до лікарні.

Поліцейські затримали чоловіка, йому оголосили підозру за ст. 126-1 КК України (домашнє насильство). Йому загрожує до двох років позбавлення волі.

Крім того, суд обмежив чоловіку спілкування з дівчиною та сином, також він має пройти корекційну програму для кривдників. Хлопчик наразі перебуває в лікарні, соцслужбами вирішується питання щодо вилучення його з родини.

Нагадаємо, у Києві чоловік під час конфлікту задушив знайомого кайданками. Зловмисника затримали, йому загрожує до 15 років увʼязнення.

