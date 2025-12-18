У Києві чоловік під час застілля задушив знайомого кайданками

Фото: поліція

Подія сталася в одній з багатоповерхівок на вулиці Антоновича в Голосіївському районі столиці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У квартирі виявили тіло чоловіка із ознаками насильницької смерті. На місце події прибула слідчо-оперативна група.

Правоохоронці встановили, що загиблий – 34-річний місцевий житель, який напередодні прийшов до знайомої на застілля. Ввечері до їхньої компанії приєднався ще один гість й невдовзі між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку.

Зловмисник схопив металеві кайданки, що були в квартирі, та задушив ними потерпілого, після чого втік. Правоохоронці встановили та розшукали підозрюваного. Ним виявився 33-річний уродженець Чернівців, який нещодавно переїхав до столиці.

Зловмисника затримали, йому оголосили підозру за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Hapaзi чоловік перебуває під вартою, йому загрожує до 15 років увʼязнення.

Нагадаємо, на Київщині жінка під час сварки вбила коханого ножем. Жінку затримали, їй загрожує до 15 років позбавлення волі.