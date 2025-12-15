Фото: поліція

У Дніпровському районі Києва поліцейські затримали чоловіка, який влаштував розбій у супермаркеті. Щоб не платити за товар, він дістав пістолет і пригрозив охоронцю

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Про інцидент правоохоронців повідомили працівники магазину.

Як з’ясувалося, що чоловік намагався вийти з торговельної зали з неоплаченим товаром. Коли охоронець зупинив його та попросив розрахуватися, відвідувач пригрозив пістолетом і втік.

Оперативники встановили особу нападника та затримали його. Ним виявився 24-річний киянин, який уже мав судимість за грабіж.

Чоловікові оголосили підозру за ч. 4 ст. 187 КК України (розбій, вчинений в умовах воєнного стану). Йому загрожує до 15 років тюрми.

