У столичних Бортничах внаслідок пожежі у будинку загинули дві людини

У Києві внаслідок пожежі у приватному будинку загинули дві людини
Пожежа сталася 14 грудня близько 18:30 у Бортничах Дарницького районі столиці
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
На вулиці Вітовецькій спалахнула пожежа у приватному одноповерховому будинку з мансардою. Під час гасіння вогнеборці виявили тіла двох людей без ознак життя.
Рятувальники о 20:00 ліквідували пожежу площею 50 кв.м. Через відсутність джерел зовнішнього протипожежного водопостачання підрозділу довелося залучити додаткову автоцистерну для підвозу води.
На місці працювали 18 рятувальників, залучались чотири одиниці спецтехніки.
Причини та обставини трагедії встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, вранці 11 грудня у місті Барвінкове на Харківщині внаслідок пожежі у будинку загинули три людини.
