Фото: поліція

Смертельна ДТП сталася у Києві в ніч на 11 грудня на Набережному шосе

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Близько опівночі 18-річний водій BMW, рухаючись зі сторони мосту Метро у напрямку станції "Видубичі", не впорався з керуванням, виїхав з дороги та врізався у бетонний парапет підземного переходу.

Внаслідок ДТП водій загинув на місці, а трьох його пасажирів – молодиків 18, 20 та 24 років, госпіталізували з травмами різного ступеню тяжкості.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини аварії.

Нагадаємо, вранці 9 грудня на Броварському проспекті у Києві сталася ДТП за участю автомобіля Audi. Внаслідок аварії постраждали п'ятеро людей.