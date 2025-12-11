У Києві автівка влетіла у бетонний парапет: 18-річний водій загинув, троє травмованих
Смертельна ДТП сталася у Києві в ніч на 11 грудня на Набережному шосе
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Близько опівночі 18-річний водій BMW, рухаючись зі сторони мосту Метро у напрямку станції "Видубичі", не впорався з керуванням, виїхав з дороги та врізався у бетонний парапет підземного переходу.
Внаслідок ДТП водій загинув на місці, а трьох його пасажирів – молодиків 18, 20 та 24 років, госпіталізували з травмами різного ступеню тяжкості.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини аварії.
Нагадаємо, вранці 9 грудня на Броварському проспекті у Києві сталася ДТП за участю автомобіля Audi. Внаслідок аварії постраждали п'ятеро людей.
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
