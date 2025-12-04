Фото: Держитслужба

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держмитслужбу.

Товар заявили як "Дитячі іграшки в асортименті" китайського виробництва. Вантаж прямував на адресу київської компанії.

Під час експертизи встановили, що зовнішній вигляд і маркування іграшок настільки схожі на торговельну марку My Little Pony (правовласник – Hasbro, Inc.), що їх можна переплутати з оригіналом.

Відносно підприємця, який переміщував контрафактний товар, склали протокол про порушення митних правил за ст. 476 МК України, яка передбачає штраф вiд 17 до 34 тис. грн з конфiскацiєю такого товару.

