04 грудня 2025, 10:05

У Києві конфіскували майже 13 тисяч підроблених іграшок My Little Pony

04 грудня 2025, 10:05
Київська митниця призупинила оформлення великої партії контрафактних дитячих іграшок "Поні в яйці" – 12 800 штук

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держмитслужбу.

Товар заявили як "Дитячі іграшки в асортименті" китайського виробництва. Вантаж прямував на адресу київської компанії.

Під час експертизи встановили, що зовнішній вигляд і маркування іграшок настільки схожі на торговельну марку My Little Pony (правовласник – Hasbro, Inc.), що їх можна переплутати з оригіналом.

Відносно підприємця, який переміщував контрафактний товар, склали протокол про порушення митних правил за ст. 476 МК України, яка передбачає штраф вiд 17 до 34 тис. грн з конфiскацiєю такого товару.

Нагадаємо, на Львівщині у рейсовому автобусі знайшли 150 зовнішніх акумуляторів Apple. Водій їх не задекларував. Орієнтовна вартість товару – близько 600 тисяч гривень.

04 грудня 2025
