Фото: поліція

Днями до поліції надійшло повідомлення про пограбування у багатоповерхівці в Деснянському районі столиці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На сходовому майданчику між першим та другим поверхами 52-річного місцевого мешканця "випадково" штовхнув невідомий чоловік, який рухався назустріч. Під час сутички незнайомець витягнув з кишені його куртки гаманець з грошима і мобільний телефон та поспішно втік.

Правоохоронці встановили особу підозрюваного та затримали його у хостелі в Дніпровському районі – ним виявився 32-річний мешканець Львівщини, раніше судимий за крадіжку.

При затриманні в чоловіка вилучили телефон киянина. Встановлено, що зловмисник перевів гроші з додатку банку потерпілого на рахунок своїй співмешканки, а гаманець викинув, забравши готівку.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 4 ст. 186 КК України (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану). Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.

Зловмиснику загрожує до десяти років тюремного ув’язнення.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали чоловіка, який відібрав гроші в дівчини, погрожуючи іграшковим пістолетом. Зловмисник – 26-річний уродженець Чернігівщини, який нещодавно переїхав до столиці у пошуках роботи.