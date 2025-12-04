В Киеве ограничат движение из-за визита иностранных делегаций
В четверг, 4 декабря, в центре столице будут действовать временные ограничения дорожного движения. Причина – визит иностранных делегаций
Об этом сообщает Управление государственной охраны, передает RegioNews.
"В Киеве 4 декабря, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города", – говорится в сообщении.
Водители призывают планировать маршруты заранее и учесть эту информацию во время перемещения.
Напомним, после положительной оценки переговоров с Путиным США пригласили украинскую делегацию в Америку.
04 декабря 2025
