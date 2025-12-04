20:50  03 грудня
У Харкові поліція шукає чоловіка, який нападає на жінок
07:34  04 грудня
Вибух у гаражному кооперативі Харкова: двоє загиблих, троє постраждалих
08:12  04 грудня
У Києві обмежать рух через візит іноземних делегацій
04 грудня 2025, 08:12

У Києві обмежать рух через візит іноземних делегацій

04 грудня 2025, 08:12
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
В четвер, 4 грудня, у центрі столиці діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху. Причина – візит іноземних делегацій

Про це повідомляє Управління державної охорони, передає RegioNews.

"У Києві 4 грудня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста", – йдеться у повідомленні.

Водіїв закликають планувати маршрути заздалегідь та врахувати цю інформацію під час переміщення.

Нагадаємо, після позитивної оцінки переговорів із Путіним США запросили українську делегацію до Америки.

