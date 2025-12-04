Ілюстративне фото: з відкритих джерел

В четвер, 4 грудня, у центрі столиці діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху. Причина – візит іноземних делегацій

Про це повідомляє Управління державної охорони, передає RegioNews.

"У Києві 4 грудня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста", – йдеться у повідомленні.

Водіїв закликають планувати маршрути заздалегідь та врахувати цю інформацію під час переміщення.

Нагадаємо, після позитивної оцінки переговорів із Путіним США запросили українську делегацію до Америки.