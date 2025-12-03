14:56  03 грудня
Буде домінувати антициклон. Синоптик розповіла, яку погоду очікувати 4 грудня
13:58  03 грудня
На Тернопільщині жінка потрощила Алею пам’яті Героїв
13:25  03 грудня
У МОЗ розповіли, коли чекати пік захворюваності на ГРВІ
03 грудня 2025, 15:45

У Києві судили військового, який підпалював авто ЗСУ за гроші

03 грудня 2025, 15:45
Ілюстративне фото
У Києві судили чоловіка, який на замовлення підпалював військові автомобілі. Найближчі роки він проведе за ґратами

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У травні 2025 року чоловік облив легкозаймистою речовиною автомобіль камуфляжного автомобіля і підпалив. Через кілька днів він підпалив ще одну машину, яку пов'язував з українськими військовими.

На суді він розповів, що в соціальній мережі він отримав пропозицію від невідомої особи. Йому пропонували за 500 доларів США спалити військову машину і він погодився. Підпал він зняв на відео і відправив замовнику. Грошову винагороду йому заплатили через криптогаманець.

Чоловік заявив, що він кається. Відомо, що він сам був військовим. Тому, вважає слідство, він точно знав про негативні наслідки своїх дій. Чоловіка засудили до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині судитимуть 18-річного хлопця, який намагався підпалити будинок знайомої. Молодик зізнався, що неодноразово сварився з дівчиною, бо вона нібито розповсюджувала неправдиві чутки про нього та його родину. Образившись, юнак таким чином вирішив помститися.

підпал суд Київ
