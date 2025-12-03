У Києві чоловік пограбував аптеку в Подільському районі: його судитимуть

Фото: поліція

Киянин викрав медичні прилади з аптеки на проспекті Європейського Союзу та продав їх перехожому. Наразі слідчі скерували до суду обвинувальний акт

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

До поліції звернулась працівниця аптеки: невідомий чоловік увійшов у приміщення, схопив з полиць медичні прилади і втік.

Дільничні встановили та розшукали крадія – 32-річного місцевого мешканця, який вже скоював майновий злочин та обвинувальний акт наразі перебуває на розгляді у суді.

За інформацією поліції, цього разу чоловік вкрав компресорний інгалятор і автоматичний тонометр. Як виявилось, напередодні він же викрав у цій аптеці два тонометри. Прилади зловмисник продав перехожому за заниженою ціною.

Поліцейські затримали зловмисника та оголосили йому підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Наразі обвинувальний акт відносно фігуранта перебуває у суді. Йому загрожує до 10 років увʼязнення.

На час слідства зловмисник перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали чоловіка, який відібрав гроші в дівчини, погрожуючи іграшковим пістолетом. Зловмисник – 26-річний уродженець Чернігівщини, який нещодавно переїхав до столиці у пошуках роботи.