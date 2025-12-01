15:47  01 грудня
01 грудня 2025, 12:20

Фіктивна паліативна допомога: у Києві медики привласнили понад 1,6 млн грн

01 грудня 2025, 12:20
Фото: БЕБ
Правоохоронці повідомили про підозру двом посадовцям одного з київських комунальних медзакладів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

За даними слідства, фігуранти привласнили понад 1,6 млн грн, вказуючи в електронній системі охорони здоров’я недостовірні дані про паліативні послуги, які фактично пацієнтам не надавали. Йдеться про пакет "Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям", за яким заклад отримував фінансування від НСЗУ.

Встановлено, що вже колишній директор та лікар медзакладу знали, що послуги не надаються. Водночас вони вносили до системи інформацію про "візити” та "допомогу”, чим забезпечували незаконне отримання бюджетних коштів.

Обсяги ненаданих послуг та суму збитків підтверджені судовою експертизою та іншими доказами.

Нині вирішується питання про взяття фігурантів під варту.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі викрили схему привласнення понад 17 мільйонів гривень – фігуранти через фіктивні ФОПи присвоїли благодійні кошти, призначені для дитячих програм.

