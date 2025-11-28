Фото: поліція

Під час поїздки у таксі зловмисник, погрожуючи водієві розправою, відібрав у нього мобільний телефон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Днями по поліції Києва звернувся 21-річний водій таксі із заявою про те, що пасажир пригрозив йому застосуванням зброї та змусив віддати мобільний телефон. Самої зброї водій не бачив, після чого висадив нападника на проспекті Червоної Калини біля автозаправної станції.

Правоохоронці невдовзі розшукали зловмисника на території АЗС. Ним виявився 43-річний місцевий житель, який був напідпитку. Зброї при ньому не виявили.

Правоохоронці затримали чоловіка та під час огляду його речей виявили мобільний телефон таксиста.

Фігуранту оголосили підозру. Йому загрожує до 10 років ув’язнення.

