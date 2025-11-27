Фото: поліція

До поліції надійшло повідомлення від 23-річної мешканки Дарницького району: вранці дорогою до роботи на неї напав незнайомець

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Поліцейські встановили, що чоловік прослідкував за потерпілою, у безлюдному місці схопив за шию, приставив до спини пістолет і, пригрозивши розправою, забрав усі гроші.

Оперативники за півгодини встановили місцезнаходження нападника та затримали його. Ним виявився 26-річний уродженець Чернігівщини, який нещодавно переїхав до Києва у пошуках роботи. Правоохоронці вилучили частину коштів і іграшковий пістолет, решту грошей нападник встиг витратити.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 4 ст. 187 КК України (розбій, вчинений в умовах воєнного стану). Його взяли під варту.

Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

