У Києві п’яний водій Porsche скоїв ДТП та стріляв в іншого водія

Фото: поліція

Киянин скоїв ДТП на Солом’янській площі, а після цього накинувся з кулаками на пасажирку іншого авто та декілька разів вистрелив з травматичного пістолета у водія

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Правоохоронці встановили, що водій Porsche Cayenne зіткнувся з "ВАЗом" та ще кількома автомобілями. Після цього чоловік почав агресивно поводитися, лаятися зі свідками та учасниками ДТП. Він напав на 26-річну пасажирку пошкодженого "ВАЗу", вдаривши її кулаком по голові. Водій "ВАЗу" спробував зупинити нападника, але той здійснив два постріли в його бік із травматичного пістолета. 22-річного постраждалого госпіталізували з вогнепальним непроникаючим пораненням.

Порушником виявився 37-річний мешканець столиці, який, ймовірно, перебував у стані алкогольного сп’яніння, однак від проходження тесту він відмовився. Поліцейські затримали його, вилучили зброю та склали адмінматеріали за керування в нетверезому стані.

Також фігуранту оголосили підозру за за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене з особливою зухвалістю та із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень). Йому загрожує до 7 років ув’язнення.

