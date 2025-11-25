22:59  25 листопада
25 листопада 2025, 20:42

Свято на коліях: у метро Києва курсуватиме різдвяний артпотяг

25 листопада 2025, 20:42
Фото: КП "Київський метрополітен"
В електродепо "Оболонь" Київського метрополітену презентували тематичний артпоїзд "Потяг до Різдва", присвячений українським різдвяним традиціям

Про це повідомляє КП "Київський метрополітен", передає RegioNews

Один із вагонів артпоїзду повністю оздоблено символами українського Різдва.

Візуальне оформлення створили художники Paint Hunters. Для реалізації проєкту їм знадобилося 4 дні та близько 170 балончиків фарби.

В середині поїзда розмістили кадри з фільму та інформативні постери, створені за участі фольклористів, які розповідають про традиції святкування:

  • різдвяну зірку та способи її виготовлення,
  • корені вертепа,
  • обряд водіння кози,
  • колядки,
  • 12 обов’язкових страв,
  • кутю та регіональні відмінності її приготування.

У КП "Київський метрополітен" зазначають, що артпоїзд не лише популяризує українську культуру, а й може надихнути мешканців і гостей столиці відродити або започаткувати власні різдвяні традиції.

Потяг курсуватиме "синьою" лінією метрополітену до кінц я січня 2026 року.

Нагадаємо, пасажири поїзда "Сянки-Ужгород" скаржаться на холод і сніг у вагонах та проблеми з опаленням під час тривалої подорожі. Поїздом щодня користуються люди, які працюють в Ужгороді. Подорож у один бік займає понад три години, що робить перебування у вагонах ще більш складним та дискомфортним.

