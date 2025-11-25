Свято на коліях: у метро Києва курсуватиме різдвяний артпотяг

Фото: КП "Київський метрополітен"

Один із вагонів артпоїзду повністю оздоблено символами українського Різдва.

Візуальне оформлення створили художники Paint Hunters. Для реалізації проєкту їм знадобилося 4 дні та близько 170 балончиків фарби.

В середині поїзда розмістили кадри з фільму та інформативні постери, створені за участі фольклористів, які розповідають про традиції святкування:

різдвяну зірку та способи її виготовлення,

корені вертепа,

обряд водіння кози,

колядки,

12 обов’язкових страв,

кутю та регіональні відмінності її приготування.

У КП "Київський метрополітен" зазначають, що артпоїзд не лише популяризує українську культуру, а й може надихнути мешканців і гостей столиці відродити або започаткувати власні різдвяні традиції.

Потяг курсуватиме "синьою" лінією метрополітену до кінц я січня 2026 року.

