25 листопада 2025, 06:51

Масована атака на Київ: одна людина загинула, семеро постраждалих

25 листопада 2025, 06:51
Фото: ДСНС
Вночі 25 листопада російська армія атакувала Київ. Є влучання та пошкодження багатоповерхових будинків та цивільної інфраструктури

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

У Печерському районі є влучання у 22-поверховий будинок на рівні 4-5 поверхів. Є руйнування на рівні 4, 5 та 7 поверхів. Пожежу на пʼятому поверсі ліквідували. Рятувальники евакуювали та врятували одну маломобільну людину. Триває розбір конструкцій.

Масована атака на Київ
Масована атака на Київ 25 листопада

У Дніпровському районі – влучання у 9-поверховий будинок. Виникли руйнування та пожежа на 6-7 поверхах. Існувала загроза розповсюдження вогню. Одна людина загинула, пʼятеро постраждали. Врятували 17 осіб, серед них – троє дітей. Пожежу рятувальники локалізували. Триває ліквідація та пошук ймовірних постраждалих.

Також є влучання в гаражі, внаслідок чого виникла пожежа на площі близько 50 кв.м та руйнування на площі 400 кв.м. Триває локалізація та розбір конструкцій.

Інформація ще уточнюється. Рятувальники продовжують працювати на місцях влучань.

Атака на Київ 25 листопада
Атака на Київ

Нагадаємо, ввечері 24 листопада росіяни знову атакували Одесу. Після цього у місті виникли проблеми з електропостачанням.

війна Київ обстріли загиблий постраждалі
