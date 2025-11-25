Фото: ДСНС

Вночі 25 листопада російська армія атакувала Київ. Є влучання та пошкодження багатоповерхових будинків та цивільної інфраструктури

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

У Печерському районі є влучання у 22-поверховий будинок на рівні 4-5 поверхів. Є руйнування на рівні 4, 5 та 7 поверхів. Пожежу на пʼятому поверсі ліквідували. Рятувальники евакуювали та врятували одну маломобільну людину. Триває розбір конструкцій.

У Дніпровському районі – влучання у 9-поверховий будинок. Виникли руйнування та пожежа на 6-7 поверхах. Існувала загроза розповсюдження вогню. Одна людина загинула, пʼятеро постраждали. Врятували 17 осіб, серед них – троє дітей. Пожежу рятувальники локалізували. Триває ліквідація та пошук ймовірних постраждалих.

Також є влучання в гаражі, внаслідок чого виникла пожежа на площі близько 50 кв.м та руйнування на площі 400 кв.м. Триває локалізація та розбір конструкцій.

Інформація ще уточнюється. Рятувальники продовжують працювати на місцях влучань.

