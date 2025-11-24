Фото: поліція

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

До поліції надійшло повідомлення від адміністраторки супермаркету: один із покупців виражається нецензурною лайкою, бʼє і скидає з полиць пляшки з алкоголем.

Як виявилось, пʼяний 39-річний місцевий мешканець намагався викрасти пляшку з алкоголем. Коли охоронець зробив зауваження, чоловік почав кричати, скидати товар на підлогу та навмисне його нищити.

Поліцейські затримали дебошира. Йому оголосили підозру за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство).

Чоловікові загрожує до п’яти років обмеження волі.

