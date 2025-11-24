12:45  24 листопада
У Києві чоловік підпалив авто через відмову жінки: подробиці
10:50  24 листопада
У Львові батьки влаштували стрілянину на подвір'ї школи через сварку дітей
08:10  24 листопада
На Рівненщині померла 3-річна дівчинка: батьки звинувачують лікаря
UA | RU
UA | RU
24 листопада 2025, 07:56

Киянин до смерті побив 58-річну жінку: йому загрожує до 15 років ув'язнення

24 листопада 2025, 07:56
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Поліцейські затримали 36-річного киянина, який під час домашнього застілля до смерті побив свою 58-річну подругу

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

До Святошинського управління поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що у квартирі його товариша він виявив тіло жінки без ознак життя.

На місце події прибули слідчо-оперативні групи районного управління. Було встановлено, що загибла – 58-річна мешканка Києва – мала на тілі сліди побиття.

За даними слідства, 36-річний власник квартири та 58-річна жінка товаришували та разом відпочивали вдома у чоловіка. Під час спілкування та вживання алкоголю між ними виник конфлікт. Зловмисник кілька разів вдарив жінку по голові, від чого вона впала на підлогу, після чого завдав ще одного удару, і, залишивши її без свідомості, покинув квартиру. Внаслідок отриманих травм жінка померла на місці.

Ппавоохоронці розшукали та затримали чоловіка.Слідчі повідомили підозрюваному про вчинення умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, одеські поліцейські затримали 38-річного чоловіка, який нещадно побив батька-пенсіонера. Про госпіталізацію 67-річного чоловіка із тяжкими травмами правоохоронцям повідомили лікарі.За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
В Одесі судили чоловіка, який "зливав" у соцмережах місця патрулювання ТЦК
24 листопада 2025, 15:25
Виніс із квартири автомат: киянин погрожував сусідці вбивством через зауваження
24 листопада 2025, 14:55
Вбивство на Закарпатті: підозрюваного затримали на місці злочину
24 листопада 2025, 14:54
Сумоїст із Вінниці став переможцем престижного турніру в Японії
24 листопада 2025, 14:35
Авіаудар по Слов'янську: в ДСНС показали наслідки
24 листопада 2025, 14:29
На Прикарпатті чиновники Держпраці вимагали гроші у підприємців за послуги, які мали надаватись безкоштовно
24 листопада 2025, 14:18
Боксерка клубу "SMK-SPORT" Ганна Охота здобула бронзу на Кубку світу з боксу в Індії
24 листопада 2025, 14:03
Радник Президента назвав фейком інформацію про нібито доручення Єрмака щодо підозри главі САП
24 листопада 2025, 13:58
Мирні плани, які принижують Україну, лише стимулюють Путіна до продовження війни
24 листопада 2025, 13:55
У Миколаєві через свічку загорілася пральна машинка
24 листопада 2025, 13:43
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Валерій Чалий
Геннадій Друзенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »