Киянин до смерті побив 58-річну жінку: йому загрожує до 15 років ув'язнення

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Поліцейські затримали 36-річного киянина, який під час домашнього застілля до смерті побив свою 58-річну подругу

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

До Святошинського управління поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що у квартирі його товариша він виявив тіло жінки без ознак життя.

На місце події прибули слідчо-оперативні групи районного управління. Було встановлено, що загибла – 58-річна мешканка Києва – мала на тілі сліди побиття.

За даними слідства, 36-річний власник квартири та 58-річна жінка товаришували та разом відпочивали вдома у чоловіка. Під час спілкування та вживання алкоголю між ними виник конфлікт. Зловмисник кілька разів вдарив жінку по голові, від чого вона впала на підлогу, після чого завдав ще одного удару, і, залишивши її без свідомості, покинув квартиру. Внаслідок отриманих травм жінка померла на місці.

Ппавоохоронці розшукали та затримали чоловіка.Слідчі повідомили підозрюваному про вчинення умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, одеські поліцейські затримали 38-річного чоловіка, який нещадно побив батька-пенсіонера. Про госпіталізацію 67-річного чоловіка із тяжкими травмами правоохоронцям повідомили лікарі.За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі.