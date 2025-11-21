15:21  21 листопада
21 листопада 2025, 09:20

У Києві 22-річний молодик маскував продаж наркотиків під торгівлю чохлами для телефонів

21 листопада 2025, 09:20
Фото: поліція
Киянин збував амфетамін, Альфа-PVP, MDMA та канабіс, відправляючи їх поштою по всій країні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На території Голосіївського району поліцейські зупинили молодика для перевірки документів та виявили у нього коробку з поштовими пакуваннями, всередині якої було 59 посилок.

Після відкриття одного з пакунків поліцейські виявили чохол для телефону, під яким був схований згорток з канабісом. Надалі правоохоронці з’ясували, що в усіх посилках були наркотичні та психотропні речовини, які 22-річний ділок планував висилати замовникам, маскуючи під продаж чохлів для телефонів.

Фігуранта затримали. Як виявилось, молодик вже був засуджений за наркозлочини та знову повернувся до незаконної діяльності.

Під час обшуку за місцем проживання зловмисника поліцейські вилучили значну кількість розфасованих наркотичних та психотропних речовин, серед яких амфетамін, альфа-PVP, MDMA та канабіс.

фігуранту оголосили підозру за ч. 2 ст. 307 КК України (незаконне зберігання та збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене повторно).

Наркоділку загрожує до 10 років увʼязнення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше у Києві на Печерську затримали таксиста-наркозбувача. У зловмисника вилучили наркотики та психотропні речовини, серед яких амфетамін та канабіс.

