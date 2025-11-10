В Киеве будут тестировать новый светофор "Греческий крест"

Завтра на перекрестке ул. Владимирская и бульв. Тараса Шевченко в Киеве запустят новый тип светофора — «Греческий крест»

Об этом сообщает КМВА, передает RegioNews.

Пока что сигнал будет работать в тестовом режиме в течение двух месяцев.

Новый светофор имеет вид равностороннего красного креста (плюса) и сигнализирует водителям, что встречное движение остановлено, что позволяет безопаснее выполнять поворот налево.

Это первое внедрение Греческого креста в Украине, заимствованное из европейской практики дорожной безопасности.

