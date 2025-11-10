У Києві тестуватимуть новий світлофор "Грецький хрест"
Завтра на перехресті вул. Володимирської та бульв. Тараса Шевченка у Києві запустять новий тип світлофора — «Грецький хрест»
Про це повідомляє КМВА, передає RegioNews.
Поки що сигнал працюватиме у тестовому режимі протягом двох місяців.
Новий світлофор має вигляд рівностороннього червоного хреста ("плюса") і сигналізує водіям, що зустрічний рух зупинено, що дозволяє безпечніше виконувати поворот ліворуч.
Це перше впровадження "Грецького хреста" в Україні, запозичене з європейської практики дорожньої безпеки.
