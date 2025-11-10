У Києві сталася пожежа у п'ятиповерхівці: врятовані дві людини

У Києві сталася пожежа у п'ятиповерхівці: рятувальники запобігли трагедії
Пожежа виникла 10 листопада близько 07:45 на вулиці Преображенській, що у Солом'янському районі столиці
Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.
В одній з квартир на п'ятому поверсі п'ятиповерхівки сталось загоряння. Під час ліквідації пожежі вогнеборці врятували двох людей та передали їх медикам.
Пожежу загасили, її причину встановлюють.
На місці працювали 15 рятувальників, залучались чотири одиниці спецтехніки.
Нагадаємо, вночі 10 листопада у Києві горіли кіоски на проспекті Червоної Калини. Внаслідок пожежі пошкоджені 6 дерев'яних кіосків та майно в них.
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
В Одесі судили наркокур’єра, який маскував "товар" в посилках з одягом та іграшками
10 листопада 2025, 14:38У Львові після укусу кота померла жінка: підозрюють сказ
10 листопада 2025, 14:04На Тернопільщині вантажівка врізалась у магазин
10 листопада 2025, 13:51ДПСУ не розкриває, чи покинув країну співвласник "Кварталу 95" Міндіч
10 листопада 2025, 13:33На Полтавщині чоловік двічі відмовився від повістки: як його покарали
10 листопада 2025, 13:25Стало відомо, хто входив до корупційної схеми в енергетичній сфері, викритої НАБУ
10 листопада 2025, 12:49Був придатним, але ігнорував ТЦК: у Запоріжжі судили чоловіка, який отримав повістку, але не захотів мобілізуватися
10 листопада 2025, 12:45У Запоріжжі в лікарні стався вибух: постраждав пацієнт
10 листопада 2025, 12:27НАБУ оприлюднило аудіо, де чиновники та бізнесмени "ділили" гроші на енергетичну безпеку
10 листопада 2025, 12:07Відключення світла в Україні: в Укренерго розповіли, яка ситуація в енергосистемі
10 листопада 2025, 11:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі блоги »