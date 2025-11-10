У Києві сталася пожежа у п'ятиповерхівці: врятовані дві людини

Фото: ДСНС

Пожежа виникла 10 листопада близько 07:45 на вулиці Преображенській, що у Солом'янському районі столиці

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

В одній з квартир на п'ятому поверсі п'ятиповерхівки сталось загоряння. Під час ліквідації пожежі вогнеборці врятували двох людей та передали їх медикам.

Пожежу загасили, її причину встановлюють.

На місці працювали 15 рятувальників, залучались чотири одиниці спецтехніки.

Нагадаємо, вночі 10 листопада у Києві горіли кіоски на проспекті Червоної Калини. Внаслідок пожежі пошкоджені 6 дерев'яних кіосків та майно в них.