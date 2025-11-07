14:10  07 листопада
У Києві школяр вистрибнув із вікна третього поверху після сварки з дівчиною
07 листопада 2025, 14:10

У Києві школяр вистрибнув із вікна третього поверху після сварки з дівчиною

07 листопада 2025, 14:10
Фото: Телеграм/Киевский Движ
Юнак 17 років випав з вікна школи після конфлікту з дівчиною, його госпіталізували з тяжкими травмами

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

У Дніпровському районі школяр випав з вікна третього поверху навчального закладу. Інцидент стався після конфлікту з дівчиною під час перерви, коли вона повідомила, що хоче припинити стосунки.

За інформацією поліції, 17-річного юнака з травмами та переломами обох ніг госпіталізували. Медики надали необхідну допомогу, його стан наразі оцінюється.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини події. Також перевіряють, чи були поруч свідки та як розвивалися події перед падінням.

Школа та батьки співпрацюють із поліцією та медиками для забезпечення допомоги потерпілому та профілактики подібних випадків серед учнів.

Раніше повідомлялося про трагічний інцидент у ТЦК Дніпра, де чоловік намагався вчинити самогубство після отримання висновку про придатність до служби – потерпілий здійснив самокаліцтво у вбиральні близько опівночі 7 листопада.

Київ школа ушпиталення конфлікт самоубивство падіння суїцид травми вікно
